朱立倫批團結國家十講矛盾 府：選舉罷免是公民權利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、溫貴香台北21日電）總統賴清德將展開「團結國家十講」演講，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨非常矛盾，到底是在扮黑白臉，還是真的想要鬥垮、消滅在野黨。他認為為台灣好，要守護台灣的民主，就是要「反惡罷、戰獨裁」。

總統府發言人郭雅慧上午在記者會面對記者詢問時回應，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予公民的權利，罷免是公民團體自決所發起的運動，沒有人可以主導，自然也沒有人可以停止，總統的態度一如既往，尊重公民團體的行動。

她進一步說，外界若要貼這些公民運動的標籤，故意扭曲是任何政黨發起策畫，這個說法既不尊重憲法也不尊重公民的權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統府上午召開記者會宣布，賴總統將展開「團結國家十講」演講活動。朱立倫今天前往台北市南港區出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，力挺遭提罷免的國民黨立委李彥秀，他受訪時表示，民進黨每天都在做非常矛盾的事情。日前才邀在野黨主席共商國是，雖然最後因會議形式未達共識而沒有促成，但在過程中，大家看到民進黨每天都在惡意抹黑、攻擊在野黨主席。

朱立倫指出，民進黨到底是在扮黑白臉，還是想要鬥垮、消滅在野黨。民進黨這種矛盾的情況，每天都在出現，最後只能聽人民的信念，為台灣好、守護台灣的民主，就是要「反惡罷、戰獨裁」。（編輯：翟思嘉）1140621