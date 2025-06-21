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國安局：完成清查戒嚴檔案與移除威權銅像

2025/6/21 10:10
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（中央社記者吳書緯台北21日電）國安局今天表示，近期持續推動國家轉型正義工作，主動全面清查局內戒嚴時期政治檔案，並移除營區內所有威權象徵銅像，藉以塑造「去威權崇拜」工作環境，並落實國安局「效忠國家，忠誠無私」的工作信條。

國安局今天指出，依據「政治檔案條例」及國發會檔管局「政治檔案審定原則與重點」，自去年11月起，動員各單位人力，針對民國81年以前所有檔案（包含戒嚴時期全部資料），以人工方式進行逐一清查。相關工作在今年5月完成，總計檢審2萬3757卷，共56萬6415件檔案。

國安局進一步說明，全部檔案經清查後，其中列屬政治檔案的目錄清冊，已在6月移送國發會檔管局完成審定，共計1369卷，4萬9482件檔案。內容包含「涉及叛亂案件相關人員資料與判決書」、「與情報機關執行偵保防業務有關案情」、「軍中保防與檢舉案件調查」、「與戒嚴體制運作有關法規執行狀況」等。

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國安局表示，總統賴清德今年出席「二二八事件78周年中樞紀念儀式」致詞時，指示政府應加速政治檔案開放，追查真相。國安局在全面清查民國81年以前政治檔案後，目前正辦理降解密作業，並全數移交檔管局，期能助益戒嚴時期政治事件的真相還原及歷史研究。

國安局指出，另依「促進轉型正義條例」，已在近期移除營區內所有的威權象徵銅像，藉以塑造「去威權崇拜」工作環境，並落實國安局「效忠國家，忠誠無私」的工作信條。（編輯：翟思嘉）1140621

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