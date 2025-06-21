藍營質疑罷團二階連署涉偽造文書 促中選會依法告發

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（中央社記者郭建伸台北21日電）中選會昨公告25案罷免案成案，國民黨團今天質疑，根據審議結果，罷免二階段連署人與第一階段提議人有高度重複，嚴重懷疑罷團以先前資料抄錄騰寫涉及偽造文書，中選會應立即依法告發，否則就是瀆職，將對中選會提告。

中選會昨天公告24藍委與新竹市長高虹安罷免案成案，將於7月26日投開票。國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍、翁曉玲及立委葛如鈞今天上午舉行「大惡罷大造假，檢調辦不辦？」記者會。

陳玉珍指出，中選會公告的罷免投票是7月26日，不僅與民進黨團總召柯建銘日前揭示的日期一致，更有罷團宣傳車早在中選會公布前就宣傳7月26日出門投票，難道罷團通靈嗎，還是中選會和罷團互通有無。

陳玉珍指出，依據選罷法，罷免第一階段提議人不得為第二階段連署人，但根據中選會昨天公布的審定結果，每位國民黨立委罷免案都發生大量的「連署人與提議人重複」情況，數量都高達數千人以上。

陳玉珍指出，以國民黨立委鄭正鈐為例，罷團在第一階段提議人送7138份，但根據中選會審定二階段結果，連署人與提議人重複情形達到5999人；國民黨立委洪孟楷一階4762份，二階重複有4190人；國民黨立委王鴻薇一階有3568份，二階重複則是3145人；至於國民黨立委丁學忠部分，審定結果更顯示有298件偽造情事。

陳玉珍指出，重複率這麼高，雖然有可能提議人回來「重簽」，但更合理的懷疑是罷團直接以第一階段提議人資料騰寫二階連署表格，甚至模擬筆跡、代為簽名；檢調日前以死亡連署、偽造文書等理由嚴格搜索國民黨地方黨部，也應該以同樣力道偵查罷團。

翁曉玲指出，根據統計，31位面臨罷免的國民黨立委二階段連署不合格份數共達15萬7226份，其中充斥死亡連署、重複連署、提議人灌水等，檢調應儘速了解二階連署時第一階段提議人是否真的親自簽名。

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葛如鈞表示，中選會曾公開揭示「如有1件以上是提議前死亡簽署或有其他疑似偽造狀況，就會依法告發」，二階段不合規定的連署情形，中選會也應不分顏色、依法告發，檢調也要嚴格辦理罷免二階連署的偽造文書，「過去無限上綱，現在也要無限上綱」。

陳玉珍強調，中選會應立即告發二階連署偽造情事，若沒有比照過去對待國民黨地方黨部的效率，他們也會依照立委職權對中選會官員提告。（編輯：翟思嘉）1140621