中秋節紙風車轉不停 北中南陪伴大小朋友度佳節

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）上週被颱風軒嵐諾阻撓，紙風車劇團5場演出被迫取消或延期，中秋連假9月9日至11日，紙風車劇團兵分多路，3天將有5場演出，跨足宜蘭、台北、台中及高雄和大小朋友共度佳節。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，紙風車劇團將在高雄及台中帶來不同劇碼，9月9日晚上7時於高雄衛武營榕園廣場將演出「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」，由財團法人高雄市小金剛文教基金會主辦。

紙風車劇團表示，「唐吉軻德冒險故事－銀河天馬」可說是紙風車劇團經典戲碼之一，透過唐吉軻德的騎士精神，在演出過程中教導孩子不要畏懼挫折。

9月10日中秋節當天下午4時30分，紙風車劇團「雞城故事」將在台中市屯區藝文中心戶外廣場演出，由財團法人台中市文教基金會、太平區公所共同主辦。「雞城故事」是紙風車知名兒童歌舞音樂劇，可以啟發孩子對音樂、舞蹈的感受力。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，除了劇團演出之外，紙風車藝術卡車也全面升級，希望帶給民眾更優質的表演藝術。張敏宜說，藝術卡車開跑至今，深入台灣149個鄉鎮市區，累積238場精彩演出，吸引36萬人次觀看，10分鐘內卡車變成舞台，也都讓觀眾嘖嘖稱奇。

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紙風車藝術卡車將於中秋連假在宜蘭縣及台北市有3場演出，由即將成真火舞團帶來兩齣不同劇碼，9月9日在宜蘭縣立體育館前廣場以及9月10日在台北和平高中，將帶來「火爾摩莎Firemosa」演出，時間都是晚上7時；9月11日晚上7時則在台北市石潭路88號正對面，帶來「珍火馬戲團」，演出結合傳統民俗技藝「鼓陣」與火焰，打造「火鼓藝陣」。

紙風車表示，中秋活動開放民眾免費入場，配合COVID-19相關防疫措施，看戲應全程佩戴口罩，禁止飲食，歡迎北中南的朋友們，與紙風車一同度過充滿藝文氣息的中秋連假。（編輯：張雅淨）1110907