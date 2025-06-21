美情報總監曾稱伊朗未發展核武 川普：她錯了

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）稱沒有證據顯示伊朗正在發展核武的說法不對。

路透社報導，加巴德今年稍早轉達的情報評估指出伊朗並未在發展核武，川普今天在紐澤西州摩里斯鎮（Morristown）機場接受媒體訪問時提出質疑。

川普說：「她錯了。」

加巴德3月在國會作證時表示，美國情報圈仍認為伊朗未在發展核武。她說：「（情報圈）仍然評估伊朗沒有在發展核武。」

加巴德今天在社群媒體平台X上發文說：「美國掌握的情報顯示，如果伊朗現在決定完成組裝，將能在數週到數月內製造核武。川普總統已明確表示這種情況不能發生，我同意他的看法。」

加巴德說，媒體對她3月的證詞「斷章取義」，試圖「製造分裂」。

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伊朗否認發展核武，稱鈾濃縮計畫僅用於和平目的。

加巴德3月曾表示，就一個沒有核武的國家而言，伊朗濃縮鈾庫存規模前所未見，並說美國政府正密切關注局勢。她也說，伊朗已開始公開討論核武，「助長伊朗決策機構內部核武支持陣營氣勢」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140621