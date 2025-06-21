加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案2/18
首頁 / 地方

罷免成案 綠委郭昱晴籲民投票：讓台灣回歸正常

2025/6/21 11:40（6/21 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大罷免進入第3階段，中選會宣布，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委。民進黨立委郭昱晴（前左1）21日在桃園路口宣講，希望民眾勇敢出門投下罷免票，讓不適任立委遠離立法院。中央社記者葉臻攝 114年6月21日
大罷免進入第3階段，中選會宣布，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委。民進黨立委郭昱晴（前左1）21日在桃園路口宣講，希望民眾勇敢出門投下罷免票，讓不適任立委遠離立法院。中央社記者葉臻攝 114年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園21日電）中選會昨天宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投票。民進黨立委郭昱晴今天出席紀錄片「看不見的國家」放映會時呼籲民眾出門投票，珍愛台灣這塊土地、讓台灣回歸正常。

郭昱晴今天上午至桃園八德置地廣場國賓影城，參加紀錄片「看不見的國家」電影放映會，並在電影開演之前和民進黨籍桃園市議員許家睿一同站路口，呼籲民眾7月26日出來投票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭昱晴向中央社表示，依照昨天中選會公布的罷免名單，桃園6席立委都包含在內，因此今天特別在路口宣講，希望民眾7月26日當天能夠勇敢出門投下罷免票，行使憲法賦予人民的權力，讓不適任的立委遠離立法院，讓台灣變回正常。

郭昱晴也說，今天是包場看「看不見的國家」，在台灣前進的過程中可以看得出來，雖然台灣很小，但是影響力非常大，台灣不只是台灣人的台灣，也是全世界的台灣，希望大家珍愛這片土地。（編輯：林恕暉）1140621

#中選會
#桃園市
#民進黨
#立法院
#國民黨
#郭昱晴
#罷免案
郭昱晴
立院成立台灣與馬爾他國會議員友好協會 郭昱晴任會長綠委倡議無糖飲料免稅健康加倍 籲財政部支持
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
會面因應罷免 朱立倫邀盧秀燕到各地支持遭罷立委
70
更多編輯台推薦新聞：