罷免成案 綠委郭昱晴籲民投票：讓台灣回歸正常

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（中央社記者葉臻桃園21日電）中選會昨天宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投票。民進黨立委郭昱晴今天出席紀錄片「看不見的國家」放映會時呼籲民眾出門投票，珍愛台灣這塊土地、讓台灣回歸正常。

郭昱晴今天上午至桃園八德置地廣場國賓影城，參加紀錄片「看不見的國家」電影放映會，並在電影開演之前和民進黨籍桃園市議員許家睿一同站路口，呼籲民眾7月26日出來投票。

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郭昱晴向中央社表示，依照昨天中選會公布的罷免名單，桃園6席立委都包含在內，因此今天特別在路口宣講，希望民眾7月26日當天能夠勇敢出門投下罷免票，行使憲法賦予人民的權力，讓不適任的立委遠離立法院，讓台灣變回正常。

郭昱晴也說，今天是包場看「看不見的國家」，在台灣前進的過程中可以看得出來，雖然台灣很小，但是影響力非常大，台灣不只是台灣人的台灣，也是全世界的台灣，希望大家珍愛這片土地。（編輯：林恕暉）1140621