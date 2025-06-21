挺巴勒斯坦哥大學生獲釋 美法官斥移民拘押違憲

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（中央社路易斯安那州傑納20日綜合外電報導）美國哥倫比亞大學研究生哈里爾今天步出路易斯安那州移民拘留中心，幾個小時前，法官下令將他釋放，還說僅因民事移民事由而加以懲罰，實屬違憲。

路透社報導，這對挑戰川普政府涉嫌非法針對挺巴勒斯坦運動人士的維權團體來說，堪稱一大勝利。

哈里爾（Mahmoud Khalil）在路州鄉間小鎮傑納（Jena）獲釋時表示：「儘管正義獲得伸張，但實在遲來太久了，不應該耗上3個月。」

哈里爾是抗議以色列對加薩（Gaza）巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）發動戰爭的知名人物，今年3月8日這天，哈里爾在紐約曼哈頓哥倫比亞大學（Columbia University）宿舍大廳遭移民官員逮捕。

共和黨籍的總統川普稱這些抗議行動具反猶太色彩，矢言要驅逐參與抗議的外籍學生，哈里爾成了這項政策第一個遭到鎖定的目標。

在聽取哈里爾和國土安全部的口頭辯論後，紐澤西州紐瓦克（Newark）聯邦地區法官法比亞茲（Michael Farbiarz）下令國土安全部在晚間6時30分前將哈里爾從路州鄉間一處移民監獄釋放。

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法比亞茲指出，政府並未試圖反駁哈里爾的律師提供的證據，即哈里爾沒有潛逃風險，也不會對公眾構成危險。

法比亞茲在庭上做出裁決時提到哈里爾：「至少可以說，原告所提出的主張，即本案中有人試圖利用移民指控作為懲罰手段，確實有其根據。」他補充表示，僅因民事移民事由而加以懲罰，實屬違憲。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140621