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故宮特展一窺宮廷音樂 從文獻看見千年禮樂文化

2025/6/20 17:23（6/20 18:11 更新）
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故宮特展「宮樂響起：文獻中的宮廷音樂」21日起將在北部院區展出，引領觀者從文獻中一覽千年禮樂文化，也介紹音樂、舞蹈間的緊密連結，像是展品「重修臺郡各建築圖說」中的佾舞圖等。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月20日
故宮特展「宮樂響起：文獻中的宮廷音樂」21日起將在北部院區展出，引領觀者從文獻中一覽千年禮樂文化，也介紹音樂、舞蹈間的緊密連結，像是展品「重修臺郡各建築圖說」中的佾舞圖等。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月20日
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（中央社記者王寶兒台北20日電）明天是夏至，故宮北院將推出「宮樂響起：文獻中的宮廷音樂」特展，呈現自周朝延續至清代，宮廷祭祀、宴饗、慶功樂章，如各地孔廟每年盛大推出的祭孔佾舞，也與音樂緊密連結。

策展人、國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員葉淑慧今天透過新聞稿表示，中國傳統音樂歷史悠遠，作為欣賞娛樂之用，更深深鑲嵌於禮制與信仰的脈絡之中。清宮劇中的音樂，常令人印象深刻，而依歷史場景，這些聲音並非虛構，它們有跡可循、有譜可依。

葉淑慧提到，在宮廷中，負責音樂演奏活動的人員如常駐於宮廷的大樂團，井然有序配合各種祭祀、慶典活動，依典制演奏著音樂，搭配各種場景演奏不同樂器，並有樂舞及樂章，隆重與歡慶兼而有之。

葉淑慧表示，此次展覽特別從文獻出發，以清代宮廷音樂為核心，回溯千年來的宮廷音樂與佾舞傳統，也呈現清宮音樂多元文化交融下的獨特歷史面貌。期望觀眾在賞析文獻與圖像時，瞭解一場場宮廷朝賀與節慶上演哪些異域樂舞，體會樂音背後所承載的歷史意義。

「宮樂響起：文獻中的宮廷音樂」特展包含宮廷大樂團、載歌載舞、四方樂聚、絃外餘音等單元。「載歌載舞」單元介紹各式清朝宮廷樂舞，「佾舞」則是祭祀中的重要部分，展現對天地神祇的敬畏與崇敬，最為常見的是直到現在仍為各地孔廟每年盛大活動的祭孔佾舞。

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「重修臺郡各建築圖說」即收入「佾舞」圖繪，圖中描繪祭孔大典中，佾生們左手執籥、右手秉翟獻舞的畫面。

「宮樂響起：文獻中的宮廷音樂」特展明天起至9月7日，將在故宮北院展出。（編輯：張雅淨）1140620

#故宮北院
#國立故宮博物院
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