加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

岡山運動中心開幕 北高雄首座全年齡活動空間

2025/6/21 14:03（6/21 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市岡山運動中心21日開幕，高雄市長陳其邁（中）參觀場館與泳池，並在教練指導下體驗健身設備。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月21日
高雄市岡山運動中心21日開幕，高雄市長陳其邁（中）參觀場館與泳池，並在教練指導下體驗健身設備。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 114年6月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）岡山運動中心今天開幕，高雄市長陳其邁表示，高雄市政府以新台幣5.3億元打造北高雄首座全新運動中心，提供符合全年齡需求運動空間；預防醫學角度，運動是促進健康最好活動。

陳其邁上午出席開幕典禮，參觀場館與泳池，並在教練指導下體驗健身設備。他說，試營運期間吸引大量民眾體驗，設施包含綜合球館、溫水游泳池、SPA水療區及全新體能設備，獲高度好評。

陳其邁表示，高市府規劃15個運動中心，現在幾乎每區都希望有運動中心。隨北高雄發展，在幾名立法委員共同努力下，包括路竹運動中心正在興建，捷運岡山路竹延伸線正緊鑼密鼓動工，及未來路科、橋科與台灣積體電路製造股份有限公司等廠進駐。

他說，隨公共工程發展後人口進駐，年輕人及社區長輩都有非常大量的運動中心需求，要非常感謝高雄市議會大力支持。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳其邁表示，65歲以上市民持敬老卡除可搭公車、捷運、輕軌及計程車，下半年起將可用於運動中心消費，鼓勵長輩多運動，提升健康福祉。

高市府運動發展局表示，岡山運動中心歷時3年興建，為全市首座設於文化園區的運動中心，結合文化中心及商業空間，緊鄰捷運紅線岡山高醫站及岡山車站，交通便利、機能完善。場館外觀融合在地空軍與竹編意象，內部設有25公尺室內泳池、蒸氣室、烤箱及SPA池等設施，另有超過200坪健身房空間與多元課程選擇，滿足各式運動需求，是北高雄一站式健康生活新據點。（編輯：李明宗）1140621

陳其邁
高雄啟動司法保護醫療聯盟 犯罪被害人免掛號費民進黨高雄市長初選 陳其邁：期程越快越好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：