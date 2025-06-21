岡山運動中心開幕 北高雄首座全年齡活動空間

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）岡山運動中心今天開幕，高雄市長陳其邁表示，高雄市政府以新台幣5.3億元打造北高雄首座全新運動中心，提供符合全年齡需求運動空間；預防醫學角度，運動是促進健康最好活動。

陳其邁上午出席開幕典禮，參觀場館與泳池，並在教練指導下體驗健身設備。他說，試營運期間吸引大量民眾體驗，設施包含綜合球館、溫水游泳池、SPA水療區及全新體能設備，獲高度好評。

陳其邁表示，高市府規劃15個運動中心，現在幾乎每區都希望有運動中心。隨北高雄發展，在幾名立法委員共同努力下，包括路竹運動中心正在興建，捷運岡山路竹延伸線正緊鑼密鼓動工，及未來路科、橋科與台灣積體電路製造股份有限公司等廠進駐。

他說，隨公共工程發展後人口進駐，年輕人及社區長輩都有非常大量的運動中心需求，要非常感謝高雄市議會大力支持。

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陳其邁表示，65歲以上市民持敬老卡除可搭公車、捷運、輕軌及計程車，下半年起將可用於運動中心消費，鼓勵長輩多運動，提升健康福祉。

高市府運動發展局表示，岡山運動中心歷時3年興建，為全市首座設於文化園區的運動中心，結合文化中心及商業空間，緊鄰捷運紅線岡山高醫站及岡山車站，交通便利、機能完善。場館外觀融合在地空軍與竹編意象，內部設有25公尺室內泳池、蒸氣室、烤箱及SPA池等設施，另有超過200坪健身房空間與多元課程選擇，滿足各式運動需求，是北高雄一站式健康生活新據點。（編輯：李明宗）1140621