4艘中國海警船連2天侵擾金門 海巡併航蒐證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門20日電）海巡署金馬澎分署今天表示，4艘中國海警船自昨天起連2天侵擾金門海域，海巡均派遣巡防艇併航對應。海巡署指出，去年2月19日起至今，中國海警編隊襲擾金門海域達76次。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，中國海警船「14609」、「14606」、「14521」及「14529」等4艘船分別於昨天上午9時及昨天下午2時50分完成編隊後，自金門翟山南方及料羅南方航入金門限制水域，並於昨天上午11時及昨天下午5時航出。

金馬澎分署表示，今天4艘相同舷號的海警船於下午2時50分，編成一路縱隊由金門田埔東方進入金門限制水域，持續由東向西航行，至今天下午5時許由金門翟山南方航出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金馬澎分署指出，中國海警船連2天侵擾行動，海巡署均全程派遣巡防艇併航對應、蒐證，並以中、英文無線電廣播要求海警船航出。

新聞稿中，海巡署表示，自民國113年2月19日起至今，中國海警編隊襲擾金門海域達76次，灰色地帶威脅不斷，試圖以此模式進行認知作戰，金馬澎分署將持續掌握中國海警動態，一經偵獲異常活動，將秉持「不迴避、不退讓」原則，維護國家主權以確保國家安全。（編輯：戴光育）1140620