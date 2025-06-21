會面因應罷免 朱立倫邀盧秀燕到各地支持遭罷立委

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（中央社記者王承中台北21日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。國民黨主席朱立倫今天指出，他昨晚到台中拜會台中市長盧秀燕，請她召集中部地區的區域聯防，也拜託她到各地全力支持被惡罷的國民黨立委，發揮最大的影響力。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議昨天審定後公告，包含國民黨立委李彥秀在內，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。李彥秀今天在台北市南港區舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，包含朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、前台北市長郝龍斌等人均到場助講、力挺。

朱立倫接受媒體聯訪時批評台灣民主之恥，質疑中選會都還未開會，未做決定前，罷團就已經在宣傳7月26日投票，連廣告都做出來了，民進黨立法院黨團總召柯建銘更是1個多月前就預告。他本來心想中選會也要稍微避嫌一下，不要這麼明顯，結果所有的事實呈現，中選會就是民進黨的中選會。

國民黨「反惡罷、戰獨裁」政策說明會21日在台北市南港區仁福里民活動中心登場，黨主席朱立倫（右2）為同黨立委李彥秀（左2）站台助講。中央社記者翁睿坤攝 114年6月21日

對於總統賴清德將展開「團結國家十講」演講活動，朱立倫說，民進黨每天都在做非常矛盾的事情，日前才邀在野黨主席共商國是，雖然最後因會議形式未達共識而沒有促成，但在過程中每天都在惡意抹黑、攻擊在野黨主席。他呼籲，為台灣好，守護台灣的民主，就是要「反惡罷、戰獨裁」。

對於國民黨未來應戰方式，朱立倫表示，最重要要靠區域聯防，國民黨不像民進黨有無限的資源，唯一能做的就是團結，除了個別立委的團結外，也一定要做到個別縣市的團結，以及區域的團結，最後就是全國大團結，動員民眾出來投下不同意罷免票。

朱立倫指出，他昨天晚間到台中拜會台中市長盧秀燕，就因應罷免現況分析檢討，邀她召集中部地區區域聯防，並能夠到各地全力支持被惡罷的國民黨立委，發揮最大的影響力。

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媒體詢問，是否有和盧秀燕談及黨主席選舉延後的相關事宜。朱立倫表示，昨天關心的重點都是在反惡罷，他之前就講得很清楚，期待能夠順利交棒，現在先把反惡罷這件事情努力做好。

朱立倫指出，黨主席改選時程按照黨章、黨的辦法及規定，如果要延後，必須按照制度，要有完整的決議，黨中央才能執行，不是他個人或任何人可以代表黨內所有的意見，現階段相信全黨團結努力，做好反惡罷，後面一定順利交棒。（編輯：翟思嘉）1140621