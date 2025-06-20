桃猿奉送4失誤 統一獅打擊爆發點亮上半季M5

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（中央社記者楊啟芳桃園20日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，統一獅全場猛敲16支安打，及先發投手蒙德茲6局失2分好投，加上樂天桃猿出現4次守備失誤，最終獅隊12比2奪勝，點亮上半季封王魔術數字5。

獅隊1局上就展開攻勢，邱智呈敲二壘安打後盜上三壘，陳鏞基再擊出高飛犧牲打，攻下1分；2局上胡金龍、陳重羽、林祖傑、林佳緯接連敲安打，攻下2分；4局上桃猿一壘手李勛傑發生傳球失誤後，陳傑憲敲出二壘安打，送回1分。

5局上陳聖平敲出1打點二壘安打後，二壘手林子偉發生接球失誤，再奉送1分；9局上林子豪轟出陽春砲，獅隊又發動一輪猛攻得5分。終場獅隊以12比2擊退桃猿，再度點亮上半季封王魔術數字5。

賽後獅隊總教練林岳平表示，今天對方先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）壞球較多、球偏高，有辦法掌握到形成安打。林岳平也認為，這場比賽關鍵是李勛傑、林子偉失誤讓獅隊拿下第4分及第6分，「是球賽很關鍵的2分，拉開安全距離」。

談到今天拿下關鍵勝利、再度點燈，林岳平指出：「每一場都很關鍵，因為我們近況不是那麼穩定，未來每一場球賽都會全力以赴。」今天陳傑憲重回先發打線，球隊就打擊大爆發，林岳平表示，因為擔心陳傑憲受傷，所以完全沒有不適感才讓陳傑憲下場，「他對我們非常重要」。

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獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Méndez）此戰用98球投6局，僅被擊出2支安打，不過出現4次四壞球保送、1次觸身球保送，送出6次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第5勝，也獲選為單場最有價值球員（MVP）。

蒙德茲表示，這場比賽感覺很棒，「全隊不管投、打、守表現都很好，贏下這場比賽很重要，全隊拿出全面表現很開心」。（編輯：管中維）1140620