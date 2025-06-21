觀光不景氣 台東日暉集團持續做公益捐8千萬元

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）儘管疫情後觀光復甦腳步慢，台東日暉國際渡假村仍持續公益步伐，今天捐贈新台幣8000萬元給社福團體，行政院長卓榮泰表示，要大聲讚揚董事長鄭越才的善行義舉。

日暉集團今天在台東池上日暉國際渡假村舉辦「慈善領航捐贈典禮」，由董事長鄭越才代表捐贈8000萬元給財團法人新北市私立大梵社會福利基金會，行政院長卓榮泰和地方人士與會見證。

鄭越才接受媒體聯訪表示，日暉渡假村成立時也同步成立基金會，每年中秋節、過年都從事社福工作，也希望多做一些事幫助偏鄉兒童，尤其是原住民兒童部分。雖然觀光產業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創，至今尚未復原，但行善不會停止，就算賣資產也要持續。

鄭越才強調，善行不只是一時的捐贈，而是企業對社會長久的承諾，希望透過這筆捐款拋磚引玉，喚起更多社會資源，共同扶持偏鄉弱勢，讓愛延續。

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卓榮泰致詞表示，鄭越才小時候家境不好，小學就到工廠工作，在事業上有所成就時馬上投入更多公益活動，讓人感動；鄭越才不僅在台東地區從事社會福利和照顧，觸角更延伸到新北市，捐贈對象包括警消、學校、社福團體，要大聲讚揚鄭越才的善行義舉。

池上鄉長林建宏表示，日暉集團長年透過大梵社會福利基金會關懷社會，自2019年起已捐贈逾千萬元協助新北市消防局、雙和醫院、台東家扶中心、偏鄉小學、派出所等單位，涵蓋醫療、教育與公共安全，「日暉不僅是5星級飯店，鄭董事長的善行也是5星級」。（編輯：張雅淨）1140621

行政院長卓榮泰（圖）21日到台東池上日暉國際渡假村出席「慈善領航捐贈典禮」，他致詞時表示，日暉集團董事長鄭越才不僅在台東地區從事社會福利和照顧，觸角更延伸到新北市，捐贈對象包括警消、學校等，要大聲讚揚鄭越才的善行義舉。中央社記者盧太城台東攝 114年6月21日