梅花外圍環流影響北東易降雨 沿海風漸強有長浪

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（中央社台北11日電）中央氣象局表示，今天受颱風梅花外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中在北部及東北部降雨會最為明顯，山區及基隆北海岸有局部大雨發生機率，東部及東南部降雨偏向以午後為主。

中南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，清晨各地低溫約攝氏23到25度，白天北部及東北部稍涼，高溫約28、29度，其他地區仍有32、33度。

新竹至高雄、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率；未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動請多加留意。

第12號中度颱風梅花，凌晨2時位於鵝鑾鼻東方440公里海面上，向北北西方向前進，暴風圈已進入台灣東南部外海，移動速度正逐漸放慢，未來在北上通過台灣東半部海面過程中，是否會更靠近台灣，仍有相當不確定性，請留意氣象局對此颱風最新預報。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受颱風外圍環流影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件稍轉佳；雲嘉南以南位於下風處，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1110911