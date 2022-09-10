中秋收假日國道9路段易壅塞 車潮估晚間8時紓解

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）明天是中秋連假最後一天，高速公路局研判9處國道路段易塞車，主要集中在北向，除了國道5號上午就會壅塞外，其他路段易塞車時間都在午後。

高公局今天傍晚發布新聞稿，預估明天國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局研判明天重點壅塞路段，包括：國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統。

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高公局說，除了國5可能從上午9時就開始壅塞外，其他路段易塞車時間都在下午3時或4時，但所有路段的塞車都會在傍晚6時至晚間8時紓解。

高公局明天實施的國道疏導措施，包括：上午7時至晚間7時封閉國1虎尾北向入口、上午7至深夜12時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制，另採單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、清晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：陳政偉）1110910