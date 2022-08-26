兒童重症86%沒打過疫苗 0歲至5歲風險高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心26日指出，兒童重症累計187例，且有86%孩童從未接種疫苗，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。圖為醫護人員幫小朋友打疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北26日電）國內COVID-19疫情持續，指揮中心分析發現，整體致死率從0.18%降至0.17%；兒童重症累計187例，以0歲至5歲最多，且有86%孩童從未接種疫苗，指揮中心呼籲盡快打疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今年1月至8月25日，本土累計510萬確診病例，但整體不分年齡層致死率，從先前的0.18%降至0.17%，主要是反映70歲至90歲年齡層的致死率略降。

兒童個案方面，羅一鈞說，國內12歲以下兒童重症累計187例，0歲至5歲占124例、約66%，6歲至12歲63例、約占34%；兒童重症個案中有161例、約86%從未接種疫苗，隨Omicron BA.5疫情再起，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。

（指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天6個月到4歲孩童共接種2788劑COVID-19疫苗，第1劑1721劑、涵蓋率19.7%，第2劑1067劑、涵蓋率0.6%；國內累計接種6049萬5075劑，第1劑涵蓋率92.4%、第2劑86.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72%，第2次追加劑接種率9%。

指揮中心指揮官王必勝今天上午接受專訪時表示，希望自己越早下台越好，引發關注。

王必勝解釋，之所以希望早點下台，是希望國內疫情能早日結束，民眾的生活都能早點恢復正常，這時他就可以卸下指揮官職務。

據統計，昨天共開2906人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2464人份、默沙東「莫納皮拉韋」442人份，今年以來累計開立約50萬5068人，包括共41萬4063人份倍拉維及9萬1005人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8126床、空床5232床、空床率64.4%，其中台北區49.6%、北區59.2%、中區70.9%、南區62.9%、高屏區71.4%、東區88.4%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4181床、空床率53.3%；22家地方加強型防疫旅館1199床、空床數517床、空床率43.1%。（編輯：張芷瑄）1110826