更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳
科技

韋伯望遠鏡首發現 太陽系外行星大氣含二氧化碳

喬科維奇確定不打美網 PO文祝其他選手好運
運動

喬科維奇確定不打美網 PO文祝其他選手好運

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院
生活

2022國慶焰火預告 史上最大國旗27日放閃故宮南院

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎擊敗布莎南 連兩屆羽球世錦賽晉級4強
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
疫苗施打
新聞專題
疫苗施打5/166
首頁 / 生活

兒童重症86%沒打過疫苗 0歲至5歲風險高

2022/8/26 16:35（8/26 17:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心26日指出，兒童重症累計187例，且有86%孩童從未接種疫苗，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。圖為醫護人員幫小朋友打疫苗。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心26日指出，兒童重症累計187例，且有86%孩童從未接種疫苗，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。圖為醫護人員幫小朋友打疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北26日電）國內COVID-19疫情持續，指揮中心分析發現，整體致死率從0.18%降至0.17%；兒童重症累計187例，以0歲至5歲最多，且有86%孩童從未接種疫苗，指揮中心呼籲盡快打疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今年1月至8月25日，本土累計510萬確診病例，但整體不分年齡層致死率，從先前的0.18%降至0.17%，主要是反映70歲至90歲年齡層的致死率略降。

兒童個案方面，羅一鈞說，國內12歲以下兒童重症累計187例，0歲至5歲占124例、約66%，6歲至12歲63例、約占34%；兒童重症個案中有161例、約86%從未接種疫苗，隨Omicron BA.5疫情再起，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天6個月到4歲孩童共接種2788劑COVID-19疫苗，第1劑1721劑、涵蓋率19.7%，第2劑1067劑、涵蓋率0.6%；國內累計接種6049萬5075劑，第1劑涵蓋率92.4%、第2劑86.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72%，第2次追加劑接種率9%。

指揮中心指揮官王必勝今天上午接受專訪時表示，希望自己越早下台越好，引發關注。

王必勝解釋，之所以希望早點下台，是希望國內疫情能早日結束，民眾的生活都能早點恢復正常，這時他就可以卸下指揮官職務。

據統計，昨天共開2906人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2464人份、默沙東「莫納皮拉韋」442人份，今年以來累計開立約50萬5068人，包括共41萬4063人份倍拉維及9萬1005人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8126床、空床5232床、空床率64.4%，其中台北區49.6%、北區59.2%、中區70.9%、南區62.9%、高屏區71.4%、東區88.4%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4181床、空床率53.3%；22家地方加強型防疫旅館1199床、空床數517床、空床率43.1%。（編輯：張芷瑄）1110826

延伸閱讀
輝瑞嬰幼兒疫苗127萬劑抵台 8/27起配送陸續開打年齡過渡期輝瑞嬰幼兒疫苗怎麼打？莊人祥：依第一劑決定間隔指揮中心估9月中下旬BA.5高峰 重複感染是下波疫情特徵預估將有新一波疫情 指揮中心建議幼兒先打莫德納
王必勝
邊境開放時間點 王必勝：觀察到10月較明朗邊境大幅鬆綁有譜 觀光股盤中齊揚
羅一鈞
英國6至7月死亡數翻2倍 羅一鈞：染疫人數眾多造成Omicron傳染力強難阻絕 單週病例數估增10%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中小學將開學 教育部衛福部發信籲學生接種疫苗