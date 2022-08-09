年齡過渡期輝瑞嬰幼兒疫苗怎麼打？莊人祥：依第一劑決定間隔

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北9日電）ACIP專家決議，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗需接種3劑，才算完整接種基礎劑。如果是孩子4歲打完第1劑不久就滿5歲，該打幾劑、間隔該多長，指揮中心發言人莊人祥釋疑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心昨天召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），討論6個月至4歲孩童使用的輝瑞嬰幼兒疫苗接種規定。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，輝瑞嬰幼兒疫苗基礎劑須接種3劑，第1、2劑間隔4週，第2至3劑則間隔8週，共耗時12週才能完整接種，到貨時程仍在安排當中；考量最近BA.5本土疫情可能升溫，呼籲父母可先帶孩子接種莫德納嬰幼兒疫苗。

莊人祥表示，根據輝瑞嬰幼兒疫苗效力研究，在接種第一劑7天後至接種第3劑疫苗前，6個月至2歲保護力僅15%、2歲至4歲保護力約35%，顯示一定要打第3劑才能獲得完整保護力。

同為輝瑞疫苗基礎劑，4歲孩童須接種3劑、5歲須接種2劑，且接種間隔、劑型也不同，年齡介於過渡期的孩子該如何接種，引發外界關注。

莊人祥說，ACIP專家昨天曾討論此事，決議接種數、間隔都比照第1劑接種的疫苗規定辦理，但接種的劑型則依照接種當下年齡來決定。

舉例來說，4歲11個月的幼童第1劑接種輝瑞嬰幼兒疫苗，就代表他必須打滿3劑才算完整接種基礎劑，但因接種第2劑時已年滿5歲，因此疫苗劑型將改為輝瑞兒童疫苗。

至於不同廠牌的嬰幼兒疫苗是否可混打，莊人祥說，2款嬰幼兒疫苗都才剛推出不久，已開放接種的國家還不多，暫時沒有國家展開混打研究，ACIP專家也建議以同廠牌疫苗為主，暫不開放混打。

根據指揮中心統計，昨天莫德納嬰幼兒疫苗共接種1511劑，累計接種1萬4437劑、涵蓋率14.5%；國內蕾幾接種5990萬9475劑COVID-19疫苗，人口涵蓋率第1劑92.1%、第2劑 86.1%、基礎加強劑接種率 0.8%、追加劑接種率 71.6%，第2次追加劑接種率7.9%。（編輯：卞金峰）1110809