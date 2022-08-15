127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗將到貨 最快下週開打

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北15日電）中央流行情指揮中心指揮官王必勝今天表示，127萬劑輝瑞嬰幼兒疫苗預計本週到貨，將儘速完成檢驗封緘程序，最快下週開打；至於次世代疫苗，將持續緊盯廠商進度。

指揮中心預估本土疫情低點數週後，BA.5本土疫情最快1至2週後上升，疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初，嬰幼兒疫苗接種作業持續，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家8日針對滿6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗提供接種建議，完整施打3劑需12週。

現階段輝瑞嬰幼兒疫苗測試品已抵台，可以減少7天檢驗封緘時間，加速開打時程。王必勝今天下午在疫情記者會中說，本週到貨輝瑞嬰幼兒127萬劑，預計最快下週開打。根據指揮中心統計，昨天莫德納嬰幼兒疫苗共接種540劑，累計13萬1202劑，涵蓋率16.5%。

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王必勝表示，國內0至5歲兒童重症個案占比愈來愈高，呼籲家長儘速帶孩子施打疫苗。莫德納嬰幼兒疫苗完整接種為2劑，僅需間隔4週，輝瑞嬰幼兒完整接種需要打3劑，間隔總共12週，若因應即將到來的BA.5流行疫情，建議家長現在先帶孩子施打莫德納嬰幼兒疫苗。

8月13日至14日COVID-19疫苗接種3萬8775人次，截至目前為止，累計接種6009萬559人次。疫苗接種人口涵蓋率第1劑92.2%、第2劑86.2%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.7%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93%，第2次追加劑接種率8.2%，65歲以上接種率31.4%。（編輯：管中維）1110815