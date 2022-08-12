MIS-C重症逼近百例 小小孩恐拖2個月才發病

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北12日電）國內孩童染疫後併發MIS-C重症個案逼近百例，醫師分析，5歲以下孩童確診後，恐等2個月才出現MIS-C症狀，除呼籲父母留意症狀，並帶孩子打疫苗，可降低90%MIS-C風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持穩，但兒童重症病例仍持續增加，根據衛生福利部疾病管制署統計，8月8日前國內累計66.5萬名兒童染疫，其中有325例中症、約占0.05%，155例重症、占0.02%，重症個案中有25例死亡、死亡率16.1%，對兒童造成的衝擊不容小覷。

林口長庚醫院副院長邱政洵今天下午在疫情記者會中表示，據統計，國內18歲以下兒童每天約有5000人新確診為COVID-19，其中半數是10歲以下幼童，同時也是併發症風險較高的族群，兒童染疫後常見併發症如哮吼、肺炎、腦炎，更重要的是孩童多系統發炎症候群（MIS-C），位居兒童重症之首。

邱政洵表示，孩童MIS-C大多出現在確診後2週至6週之間，發燒是最主要症狀，血液檢查也會出現各種發炎指標上升以及2種以上器官系統症狀，腸胃道症狀如腹瀉、腹痛，皮膚黏膜症狀如皮膚出疹、眼睛充血，腦部中樞神經如頭暈、暫時性神智變化，其餘如心臟、肝臟都是可能出現症狀的器官。

他指出，截至8月8日，國內累計90名兒童MIS-C重症，10歲以上中位數34天、5歲至10歲約26天，5歲以下短則29天、長則50幾天，部分屬於晚發型MIS-C；相較國外MIS-C死亡率高達1%，國內的MIS-C孩童都有獲得妥善治療，並沒有孩童因MIS-C病逝。

很多證據顯示，接種疫苗可減少90%MIS-C發生風險，邱政洵表示，丹麥一份報告顯示，在Delta疫情期間，有接種疫苗的孩童染疫後，每1萬人僅1人併發MIS-C，沒接種疫苗者每3400人就有1人。

他說，Omicron流行期間丹麥再次進行調查，發現每100萬名確診兒童中，有打疫苗者僅3.7人併發MIS-C、沒打疫苗者多達35人，證實疫苗保護力高達90%。

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邱政洵表示，目前國內莫德納嬰幼兒疫苗已開放接種，輝瑞嬰幼兒疫苗也將到貨，呼籲父母儘快帶孩子接種，接種後可能出現躁動、食慾不振、發燒等副作用，大多在48小時內就會緩解，如超過48小時或有過敏症狀如呼吸困難、活動力下降，就要立刻就醫，所幸這族群發生心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險相當低，家長無須過度擔憂。

另外，很多民眾好奇曾經確診過，是否還需要打疫苗。邱政洵表示，無論染疫時有無症狀，都建議在3個月後根據先前接種疫苗廠牌的劑次規定，完成後續接種；因工作需求、免疫力低下或出國需求有接種必要者，也可經醫師評估後提前接種。（編輯：管中維）1110812