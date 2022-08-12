8/12本土增2萬1761例、31死 MIS-C重症兒童添3人【直播】

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國內12日新增2萬1761例COVID-19本土病例。圖為民眾2日晚間戴好口罩到萬華龍山寺參拜，祈求平安。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北12日電）指揮中心今天公布，國內新增2萬1761例COVID-19本土病例，中重症增89例，其中31人死亡；另新增3例兒童重症MIS-C。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩宣布，新增2萬1761例本土病例，相較上週五數字相當，顯示國內疫情狀況平穩，但也沒有再下降趨勢，境外移入新增228例。

根據指揮中心統計，今年1月至8月11日，本土輕症、無症狀個案累計476萬5201例、占99.54%，中症累計1萬2241例、占0.25%，重症累計9877例、占0.21%，其中死亡累計8520人。

周志浩表示，確診個案中新增中重症89例（中症62例、重症27例），其中31人死亡；死亡個案年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、23例未接種3劑疫苗、18人從未接種疫苗，19人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天最年輕死亡個案是一名30多歲男性，有酒精性胃炎、胃潰瘍病史，從未接種疫苗，6月28日快篩陽性確診，當天就在家中死亡，直到8月9日才發現死亡診斷的死因除了上消化道出血、休克外，還寫有COVID-19但並未通報，才於近日補通報，相關資料還在蒐集。

今天新增3例孩童MIS-C重症病例，年齡介於1歲至5歲，均無慢性病史，目前都在一般病房治療中。

羅一鈞表示，今天新增3例孩童MIS-C重症病例，年齡介於1歲至5歲，均無慢性病史，目前都在一般病房治療中。其中一名1歲男童6月27日確診、8月4日出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、四肢出疹等症狀，8月7日至急診就醫，診斷為MIS-C住院使用類固醇等藥物治療，病況改善。

另一名2歲女童6月18日確診，8月6日開始發燒、冒皮疹、右頸腫痛、嘔吐、胃口變差，8月8日住院檢查發現頸部淋巴結腫、結膜炎、草莓舌、發炎指數升高，診斷為MIS-C使用類固醇、免疫球蛋白等藥物治療。

羅一鈞表示，還有一名5歲男童曾接種1劑COVID-19疫苗，6月23確診，8月4日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉酸痛等症狀，8月6日到急診就醫懷疑支氣管炎住院，不料住院後持續高燒、頭痛且出現腹痛、結膜炎、全身紅疹、血壓偏低等症狀，診斷為MIS-C，給予類固醇、免疫球蛋白等藥物治療。

國內12歲以下兒童重症累計162例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、93例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有27人死亡，10例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110812

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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