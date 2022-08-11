指揮中心：疫情進入平原期 邊境酌量開放滾動檢討

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北11日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，指揮中心發言人莊人祥今天說，目前算是進入平原期，邊境部分酌量開放，但因預期會有一波BA.5疫情，會持續滾動式檢討。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中指出，在上一波5月疫情曾做出高、中、低推估值，後來走向是低推估，預計未來可能會有一波Omicron BA.5疫情，都有所推估，但當然希望走低推估。

至於鄰近的日本近日確診人數不斷攀升，莊人祥表示，日本前一波疫情在1月達到高峰，但台灣高峰卻直到5月底才出現，且日本前一波高峰非常低，最高峰當時約每百萬人口不到1000人感染，但台灣卻是每百萬人口中約3500人，疫情規模不同。

莊人祥進一步說明，日本第3劑疫苗較早開打，可能因此在上一波產生保護作用，而台灣打得比較晚，這都造成日本跟台灣疫情的不同。

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莊人祥表示，從疫情趨勢也可看出南北走向不太一樣，只是前一陣子全國都整體下降，這週看來以持平、稍微下降機會高，雖然各縣市確診率、BA.5活動情形不同，會有不同狀況，但都屬於平緩階段。

莊人祥指出，一般而言要等BA.5到社區中占3到5成，疫情才有可能快速上升，現在比較算是平原期。邊境管制部分，因為預期會有一波BA.5疫情，酌量開放，昨天取消登機前PCR陰性報告，會持續審慎地滾動式檢討。（編輯：張雅淨）1110811