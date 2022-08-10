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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/273
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疫情持續侵襲孩子 8成7重症染疫童沒打過疫苗

2022/8/10 14:42（8/10 14:50 更新）
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醫療應變組副組長羅一鈞提醒，疫情恐持續侵襲未打COVID-19疫苗的孩子，據統計，國內8成7重症染疫童沒打過疫苗。圖為台北市幸安國小7月2日替學童施打疫苗。（中央社檔案照片）
醫療應變組副組長羅一鈞提醒，疫情恐持續侵襲未打COVID-19疫苗的孩子，據統計，國內8成7重症染疫童沒打過疫苗。圖為台北市幸安國小7月2日替學童施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北10日電）指揮中心預估Omicron BA.5本土疫情即將在1至2週升溫，醫療應變組副組長羅一鈞提醒，疫情恐持續侵襲未打COVID-19疫苗的孩子，據統計，國內8成7重症染疫童沒打過疫苗。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計156例，26例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、88例孩童多發性系統發炎症候群

MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科

MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%

發生年齡
介於0至19歲，以6至12歲居多

發生時間
通常是染疫康復後2至6週發生

診斷要件
有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：
◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎
◎低血壓或休克
◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常
◎凝血功能異常
◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

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（MIS-C）、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有26人死亡，9例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

針對國內重症兒童接種疫苗情況，羅一鈞在今天下午疫情記者會中表示，目前累計137例重症兒童沒接種任何一劑疫苗，其中MIS-C重症個案，有73人沒有打過疫苗，顯示疫情持續侵襲沒有接種疫苗的孩子，呼籲家長盡快帶著孩子接種疫苗，提升保護力。

醫療資源是防疫關鍵量能之一，全台專責、負壓病房共8345床、空床數5549床、空床率66.5%，其中台北區空床率56.1%、北區59.9%、中區74.7%、南區61%、高屏區68.2%、東區89.7%。53家集中檢疫所共7851床、空床數4570床、空床率58.2%；28家地方加強型防疫旅館1606床、空床數646床、空床率40.2%。

至於COVID-19口服抗病毒藥物領用，據統計，昨天共開立2763人份口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共2378人份、默沙東「莫納皮拉韋」385人份；今年以來累計開立約46萬3588人份，包括37萬8980人份倍拉維及8萬4608人份莫納皮拉韋。（編輯：張雅淨）1110810

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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