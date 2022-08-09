BA.5本土疫情將至 莊人祥：暫無鬆綁3+4規劃

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥9日表示，由於近期將有一波BA.5本土疫情，暫無鬆綁3+4規劃。圖為松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯報到。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北9日電）國內COVID-19疫情持續，邊境防疫規定何時鬆綁備受矚目。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，由於近期將有一波BA.5本土疫情，暫無鬆綁3+4規劃。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，邊境防疫規定何時鬆綁受矚目。交通部長王國材今天說，下個階段將開放觀光簽證，並解除觀光旅遊團的「限團令」。

莊人祥於今天下午在疫情記者會中表示，入境檢疫天數已經從先前14天一路縮減為現行的3+4，顯示指揮中心持續緩步開放，但考量近期將有一波BA.5本土疫情，將持續維持現行3+4的規定，暫無調整規劃。

莊人祥說，未來如果3+4放寬、入境總量管制也再鬆綁，開放旅行社出團旅遊機會就高，但強調邊境鬆綁也要將國際疫情及國內醫療量能納入考量；至於觀光簽相關政策開放，也要配合入境檢疫規定。

在國內醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8361床、空床5511床、空床率65.9%，其中台北區54.9%、北區59.3%、中區74.4%、南區61.1%、高屏區66.7%、東區89.6%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4574床、空床率58.3%；29家地方加強型防疫旅館1680床、空床數731床、空床率43.5%。

據統計，昨天共開3651人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2911份、默沙東「莫納皮拉韋」740人份，今年以來累計開立約46萬825人，包括共37萬6602人份倍拉維及8萬4223人份莫納皮拉韋。（編輯：張芷瑄）1110809

（指揮中心提供）