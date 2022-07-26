邊境再鬆綁觀察指標 5歲以下疫苗接種率須達50%

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指揮中心26日說，5歲以下嬰幼兒COVID-19疫苗接種率至少要打到50%。針對邊境送綁，指揮中心表示何時開放尚無定論。圖為台北松山機場入境的國際航班機師。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北26日電）中央流行疫情指揮中心今天說，5歲以下嬰幼兒COVID-19疫苗接種率目前僅約6.6%，目標至少打到50%；一直朝邊境鬆綁方向走，何時開放尚無定論。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫，指揮中心持續鼓勵民眾接種疫苗，首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑21日起派送全台各縣市提供6個月至5歲孩童接種。另外，輝瑞幼兒疫苗也在洽購中。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天5歲以下接種疫苗共5260人次，累計5萬2854劑，占該年齡層6.6%，衛生福利部疾病管制署官網有提供各縣市隨到隨打資訊，呼籲儘量使用。

媒體詢及，指揮中心指揮官王必勝昨天說，嬰幼兒疫苗覆蓋率是邊境再鬆綁關鍵指標，但有專家認為現在即可考慮和國際接軌，不需要考慮嬰幼兒疫苗接種率。

莊人祥指出，目前5歲以下疫苗涵蓋率只有6.6%，且也只有約1/4的嬰幼兒曾感染，沒有打過疫苗的嬰幼兒萬一染疫，重症機率比有接種疫苗的族群更高，「總是要給嬰幼兒接種疫苗機會」，降低重症風險。

至於目標涵蓋率，莊人祥表示，約26％嬰幼兒曾染疫，扣除後仍有74%，他認為至少要施打到50%以上，籲家長多考慮帶孩子接種疫苗。

各界關注邊境管制是否在8月進一步鬆綁。莊人祥說，一直朝邊境鬆綁方向走，會根據國際及國內疫情等情形考量，但是不是8月就實施，目前沒有定論。

據統計，昨天COVID-19疫苗接種2萬9599人次，目前累計接種5929萬207人次；疫苗人口涵蓋率第1劑91.7%、第2劑85.7%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.2%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.72%），第2次追加劑接種率6.2%。（編輯：陳清芳）1110726