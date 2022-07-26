高雄船廠BA.5案 員工二次採檢再增4人陽性

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北26日電）高雄船廠出現BA.5株不明感染源疫情，指標個案為5旬船廠工，指揮中心今天說明，昨天對船廠員工二次採檢，再找出4人陽性，此案累計17人陽性，定序尚未出爐。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠新增1起BA.5社區傳播群聚，此案初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，接觸者採檢陽性個案待定序中。

由於這起BA.5疫情研判源頭在職場可能性高，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，高雄市已針對船廠員工昨天進行第二次採檢，新增4人確診，其中2人在今年5月確診過，且Ct值35、36偏高，研判可能是處於先前確診時陰時陽階段的舊案。

羅一鈞說，其餘2名確診船廠員工，是先前未通報過的個案，Ct值為28.8、35，但因為現階段本土BA.2社區感染持續，難以認定這2名個案是近期感染或過去已感染未確診病例，地方衛生單位將持續替這些個案進行病毒定序。

指標個案3名家人，已有2人確診；職場匡列118人，第一次採檢後，發現10人陽性，今天公布職場第二次採檢，再新增4例陽性病例，高雄船廠BA.5疫情相關個案累計17人陽性。羅一鈞說，由於此個案Ct值都偏高，病毒定序作業可能無法很快，預估還需要1至2天才有定序結果。

羅一鈞說，此案感染源可能性有2種，第一是船廠內部，在邊境登船作業過程中，可能接觸到染疫個案；第二是在家庭中，因為指標個案的孩子發病日比指標個案早2天，但發病前2天未出門，負責照顧孩子的家人也沒有確診，研判船廠內部有源頭可能性較高，仍要等定序結果，進行綜合研判。（編輯：張雅淨）1110726