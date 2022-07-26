高雄船廠工染BA.5 陳其邁：沒有進一步擴散

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄造船廠員工染BA.5，感染源不明，高雄市長陳其邁今天表示，擴大採檢約4人檢測陽性，下午會再公布新增確診案例，不過看起來整個造船廠疫情，並沒有進一步擴散情形。

高雄市昨天公布1名造船廠工人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區傳播群聚案，基因定序為BA.5，匡列家人、職場接觸者已有12人確診。

陳其邁上午出席仁武安居社會住宅開工動土典禮時接受媒體聯訪表示，已針對群聚感染部分擴大採檢，上週六以來陸續進行3次採檢及序列檢測，第一次採檢有10名造船廠員工及2名家人確診，其中部分Ct值逾30，似乎是舊感染。

陳其邁說，今天下午會再公布107名職場接觸者中，有約4人檢測陽性，Ct值大概都接近30或30以上，所以還要釐清是否為以前舊感染；但看起來整個造船廠疫情並沒有進一步擴散。

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陳其邁表示，台灣BA.2疫情已從高峰往下走，而以BA.5流行觀察，昨天專家會議評估認為約8、9月才會在社區有更多個案產生，目前以高雄個案來看，疫情並沒有進一步擴散。

高雄市政府衛生局昨天新聞稿指出，目前所有相關確診個案均為無症狀或症狀輕微、隔離照護中，確診個案中有部分Ct值大於或等於30，正由中央進行基因定序以釐清相關風險；現場已完成環境清消工作，會密切監控疫情發展。（編輯：郭諭儒）1110726