BA.5恐釀本土流行？莊人祥談疫情升溫2警訊

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指揮中心發言人莊人祥表示，如本土確診數再次攀升或是BA.5定序比率上升到一定程度，很可能就是BA.5疫情流行警訊。圖為新北市立土城醫院篩檢報到區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤、陳婕翎台北26日電）有學者稱8月中恐出現一波BA.5疫情。指揮中心發言人莊人祥今天表示，如本土確診數再次攀升或是BA.5定序比率上升到一定程度，很可能就是BA.5疫情流行警訊。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續緩步降溫，但國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情再起，國內也出現零星BA.5群聚事件，何時會在國內引發本土流行，引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，目前確診的本土BA.5個案大多是透過重複感染個案、重症個案、境外移入個案的同行者及家人中找出，雖然一般民眾快篩陽性即可視同確診，無法進行基因定序，但推估目前本土BA.5病例很可能不到百例。

莊人祥說，BA.5無論要在社區引發流行或導致疫情上升，都需要一些時間，未來如果發現本土確診數再次攀升，或是基因定序發現BA.5比率上升到一定程度，很可能就是BA.5疫情流行警訊。

他呼籲，民眾外出務必戴口罩，符合資格者儘速接種第3劑及第4劑疫苗，提升保護力。

據統計，昨天共開4825人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3916人份、默沙東「莫納皮拉韋」936人份，今年以來累計開立約42萬847人，包括共34萬2412人份倍拉維及7萬8435人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共9376床、空床5911床、空床率63.0%，其中台北區51.5%、北區58.8%、中區68.5%、南區58.2%、高屏區68.1%、東區89.8%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4558床、空床率59.9%；32家地方加強型防疫旅館2191床、空床數943床、空床率43.0%。（編輯：管中維）1110726