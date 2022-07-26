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韓國單日確診近10萬 新增社區感染近5成是BA.5

2022/7/26 13:59（7/26 14:16 更新）
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韓國截至26日凌晨零時，境內單日確診COVID-19新增9萬9327例。圖為弘大鬧區人潮。（中央社檔案照片）
韓國截至26日凌晨零時，境內單日確診COVID-19新增9萬9327例。圖為弘大鬧區人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）據韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內單日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增9萬9327例，逼近10萬大關；上週新增社區感染案例中近5成感染BA.5。

受新型變種病毒快速傳播的影響，韓國近期確診數重現增勢，25日單日新增確診數較前一天大增6萬多例，創下4月20日以來新高，也是一週前的1.35倍。防疫當局預估近兩週內單日確診數將持續增加。

以感染路徑區分，社區感染案例共9萬8974例，境外移入共353例。據中央防疫對策本部統計，7月17日至23日新增社區感染案例中，Omicron亞型變異株BA.5檢出率達49.1%，較前一週上升1.9%；若加計境外移入案例，BA.5檢出率達56.3%。

韓國疾病管理廳長白敬蘭今天在例行記者會上表示，這次是解除社交距離規範後首次疫情大流行，「重要的是在持續恢復日常同時克服疫情危機」，呼籲民眾自主防疫。

白敬蘭指出，部分企業近期自行採取減少出差、聚餐行程，強化視訊會議及遠距工作，強調若每個人都能自主保持社交距離，一定能戰勝這次危機，建議企業及民眾減少不必要外出會面行程、維持個人衛生，確診者確實遵守7天隔離義務。

韓國防疫當局也正規劃改良疫苗接種計畫，預計於8月底公布。疾病管理廳說明，當初與輝瑞、莫德納等藥廠簽約購買疫苗時，就約定若改良疫苗推出，餘量將以最新改良疫苗供貨，下半年預估將有足供施打6000萬次的mRNA疫苗到貨。

不過，改良疫苗對最近快速傳播的BA.5或抗藥性更強的BA2.75等病毒株的免疫效果仍是未知數，韓國防疫當局仍在進行安全性及免疫效果等檢證程序。（編輯： 高照芬）1110726


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