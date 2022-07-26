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BA.4、BA.5侵台 陳秀熙估8月中下旬恐一波流行

2022/7/26 12:20（7/26 13:22 更新）
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國際BA.4、BA.5疫情再起，台大公衛學者陳秀熙26日說，預估8月中到8月底可能出現一波流行。圖為台北市雙連市場店家使用塑膠膜隔出空間，拉開與顧客的距離。（中央社檔案照片）
國際BA.4、BA.5疫情再起，台大公衛學者陳秀熙26日說，預估8月中到8月底可能出現一波流行。圖為台北市雙連市場店家使用塑膠膜隔出空間，拉開與顧客的距離。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）國際BA.4、BA.5疫情再起，台大公衛學者陳秀熙今天說，預估8月中到8月底可能出現一波流行，單日確診數至多落在3萬例左右，但以輕症與無症狀居多。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，推估有其根據，也是有可能性，但不管用什麼模型推算，與實際狀況還是要有印證或比較，會持續監測和加強管控，根據實際狀況修正，預測有預測的好處，可事先部署。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情整體趨勢往下降，但近期國際Omicron亞型變異株BA.4、BA.5疫情再起。台大醫院今天上午舉行「面對新型亞變種病毒BA.4及BA.5威脅大流行後的新冠肺炎防疫新思維」記者會，提出防疫和新常態生活建議，台大醫院副院長高嘉宏、台灣大學公衛學院教授陳秀熙出席。

陳秀熙會前接受媒體聯訪指出，多數國家BA.4、BA.5的比率已達70%，台灣是少數比率20%以下的地區，據國際疫情推估，變異株占比從20%到40%大約需要26天，40%到60%則需11天，共約37天。

陳秀熙推估，BA.4、BA.5大約在8月15日至8月底造成較明顯的影響，因為台灣已經遭遇BA.2大流行感染，自然感染加上追加劑的保護力已經達到7成，嚴重度不大，患者會以無症狀與輕症居多。

陳秀熙表示，假如BA.4、BA.5沒有進入台灣，8月中或許可降低到單日1萬例以下，但若BA.4、BA.5侵襲台灣，屆時單日確診數可能仍有1萬到2萬例，至多約3萬左右。

陳秀熙在記者會中簡報分析台灣的疫情曲線大致與紐西蘭相似，但因為台灣有自然感染與追加劑保護又略勝一籌，不過，相較於南韓等經歷過大規模流行的國家，還是稍有差異。

對於昨天新增的疑似BA.5職場群聚事件，陳秀熙指出，未來出現BA.4、BA.5的少數群聚感染是一定的，應採取「雙軌防疫」，包括「減害防疫」、「生活防疫」。

陳秀熙說明，除了做好死亡控制外，要注意疫情間壓力過大、防疫措施下導致照顧流程效率變低，造成非新冠死亡的間接傷害。

陳秀熙表示，經濟合作暨發展組織（OECD）調查發現，遭遇疫情與傷亡後，許多民眾對工作、薪水發生焦慮，比率從疫情初期14%成長到31%，負面情緒也是引起健康問題的原因。（編輯：管中維）1110726

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