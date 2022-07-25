南部船廠工確診BA.5感染源不明 接觸者12人陽性

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）指揮中心今天公布南部BA.5株不明感染源疫情，指標個案為5旬船廠工，已接種3劑疫苗，今年5月曾確診過，7月重複感染BA.5，職場及家庭接觸者12人陽性，其中10人為新確診個案，尚待定序。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，國內新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及46例境外移入。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增1起因接機導致的本土BA.5家庭群聚，個案是60多歲男性，7月5日至機場接送2名自德國入境的家人，其中1人機場採檢確診，經定序為BA.5，為此案指標個案，負責接機的60多歲男性列接觸者PCR檢驗陰性，採0+7天自主防疫。

7月13日因確診家人基因定序為BA.5，經安排負責接機男性及另1名同行家人再次採檢，無症狀的2人均陰轉陽、定序為BA.5。目前3人已隔離期滿且無症狀，匡列12名接觸者，其中2人陽性、10人陰性，陽性個案Ct值均大於35，可能在5、6月就確診過，研判應該是舊案，暫無社區傳播情形。

另外，南部船廠也新增1起BA.5社區傳播群聚，同時也是第2例BA.5重複感染病例。羅一鈞說明，這名個案為50多歲男性，曾打過3劑疫苗，5月18日曾確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，快篩陽性、Ct值17，研判為重複感染。

羅一鈞說，目前已採檢染疫船廠員工的3名家人，已有2人確診、Ct值介於21至22；職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中，而其餘116人中，106人陰性、10人陽性，其中8人為新確診個案（Ct值介於23至36）、2人曾於5月至7月間確診過（Ct值介於30至37）。

羅一鈞表示，因國內社區尚有本土疫情流行，無法確認這起疫情源頭為家庭或社區，研判職場可能性較高，因為有接觸到境外傳染源風險，本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果。

羅一鈞強調，由於此案涉及國際港埠的船廠工作有關，指揮中心已請國際港埠主管機關要求相關業者加強落實登輪等作業防護清消，並積極催種相關人員第2次追加劑疫苗接種。

據指揮中心統計，截至目前國內累計檢出416例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為62例、BA.5為354例；另累計9例本土確定病例，均為BA.5亞型，其中7例與接機有關、2例為社區感染。國內重複感染完成定序共245例，其中2例為BA.5，其餘243例均為BA.2。

境外移入個案新檢出8例Omicron BA.4株及38例Omicron BA.5株，個案分別為23例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月29日至7月16日。來源以泰國、德國居多，其次為日本、韓國、美國，羅一鈞說，國內境外移入個案陸續驗到日本、韓國、泰國BA.5病例，顯示BA.5已擴散亞洲。（編輯：張雅淨）1110725