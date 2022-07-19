入境免隔離何時實施 王必勝曝BA.5疫情、疫苗涵蓋率等5大觀察重點

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、沈佩瑤台北19日電）指揮中心指揮官王必勝今天表示，入境免隔離是未來方向，除評估國內外BA.4及BA.5疫情，重症死亡風險、醫療量能、物資儲備、疫苗涵蓋率也是觀察重點。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天宣布由交通部政務次長陳彥伯、經濟部政務次長陳正祺接任副指揮官，宣示未來開放觀光及促進經濟方向。

王必勝下午在疫情記者會中表示，行政院長蘇貞昌今天上午到指揮中心召開擴大會議，討論邊境鬆綁、解除禁團令及上調入境人數等相關議題，未來也會持續朝這方向走，根據國內及國際間疫情分階段開放。

入境檢疫政策何時從3+4天鬆綁為0+7天，即入境免隔離，一直是各界關注焦點。

王必勝指出，入境檢疫0+7天是未來方向之一，評估重點包括國際及本土的Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒疫情狀況，了解重症及致死風險是否提高，同時評估醫療量能、物資儲備、疫苗涵蓋率等層面，才能研判開放時間點，但目前暫無定論，如有新進度會再報告。

在COVID-19疫苗接種方面，昨天共接種2萬9599劑，全台累計接種5890萬3473劑，人口涵蓋率第1劑91.5%、第2劑85.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71%。

口服抗病毒藥物使用上，昨天共開立5246人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4246人份、默沙東「莫納皮拉韋」1000人份，今年以來累計開立約39萬4997人，包括32萬105人份倍拉維及7萬4892人份莫納皮拉韋。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬254床、空床數6264床、空床率61.1%，其中台北區空床率47.9%、北區58.5%、中區68.3%、南區59.6%、高屏區70.2%、東區72.7%。53家集中檢疫所共7610床、空床數4839床、空床率63.6%；34家地方加強型防疫旅館2431床、空床數1194床、空床率49.1%。（編輯：張雅淨）1110719