邊境再放寬 7/25起6類外籍人士可來台

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指揮中心宣布，7月25日起邊境再放寬，開放6類外籍人士入境。圖為松山機場防疫人員引導入境旅客乘坐防疫計程車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北19日電）國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，7月25日起邊境再放寬，開放志工、傳教弘法、研習（宗教教義）、實習、國際交流、度假打工（青年交流）等6類外籍人士入境。（編輯：卞金峰）1110719

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心說明，其中度假打工（青年交流）是基於我國與外國間所簽署的協議，目的在鼓勵兩國間青年交流，且每人一生僅得申請一次，而目前多數締約國已開放我國青年申請。基於平等互惠原則，因此也在開放之列。

指揮中心強調，邊境開放策略必須循序漸進，指揮中心將視疫情變化隨時滾動式檢討與調整開放政策；也提醒民眾儘速完成疫苗接種，持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，維護國內社區安全。