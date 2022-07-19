王必勝：戶外散步也是一種運動 可免戴口罩

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指揮中心指揮官王必勝19日表示，散步也是一種運動，可免戴口罩。圖為10日傍晚民眾在台北市彩虹河濱公園騎自行車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北19日電）指揮中心今天宣布，即起騎機車、腳踏車、戶外空曠處工作者不需要戴口罩，外界好奇為何不同步開放戶外散步，指揮官王必勝表示，散步也是一種運動，可免戴口罩。

中流行疫情指揮中心考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，今天宣布，今天起放寬騎機車、騎腳踏車及戶外於空曠處從事工作者，上述3類對象得免戴口罩。

有媒體在下午疫情記者會中提問，今天新增的免戴口罩例外狀況有空曠處工作，若只是在戶外從事散步休閒活動，是否也符合免戴口罩條件，王必勝表示，散步也是運動的一種，戶外從事運動本來在原先的免戴口罩條件中，散步可以不用戴口罩。

至於為何不直接放寬為戶外都不用戴口罩，王必勝解釋，評估戶外開放不用戴口罩，主要需要具備「在空曠處」及「可與不特定人士保持社交距離」，未來會一階段、一階段逐步開放，只要風險可控，就會繼續開放。

過去指揮中心習慣每個月底公布下個月適用的最新口罩規定，但這次卻是在7月中旬提前宣布口罩新制，是否代表8月前不會再公布口罩新政策，免戴口罩例外狀況不變，王必勝說，8月份口罩制度有可能再放寬，但仍需要視當時疫情狀況及評估風險可否承擔。（編輯：卞金峰）1110719