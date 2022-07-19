口罩規定再鬆綁 騎機車、腳踏車及戶外工作者可免戴

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19日起鬆綁戴口罩規定，騎機車、腳踏車可免戴口罩。圖為7日晚間台北市大同區街頭，民眾騎機車時不忘戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社網站19日電）中央流行疫情指揮中心今日宣布，考量國內疫情趨緩，今起鬆綁戴口罩規定，騎機車、腳踏車時可免戴口罩，從事戶外工作者若在空曠處工作也不必佩戴。

指揮中心指出，19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬「騎機車／腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，相關規定說明如下：

（指揮中心提供）

一、放寬戴口罩規定，增加「騎機車／腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩：

（一）唱歌時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人／團體照。

3.自行開車、騎機車／腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.戶外從事工作者於空曠處工作。

6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域（含交通運輸）：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所／公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

指揮中心呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「台灣社交距離APP」（下載連結：iOS、Android），保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全，並籲請尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，保護自身及親友健康。1110719