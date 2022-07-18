全球BA.5疫情升溫 指揮中心擬擴大第4劑接種

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指揮中心18日表示，考慮擴大第4劑疫苗接種範圍以因應BA.5疫情。圖為民眾4月至台北車站大廳打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北18日電）因應國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情，指揮中心指揮官王必勝今天表示，考慮擴大第4劑疫苗接種範圍；發言人莊人祥指出，如有次世代疫苗也可能開放全民接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞變種病毒掀起另一波疫情，且62歲以上長者可能成為BA.4、BA.5重複感染高危險族群。因此中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，考慮擴大第4劑接種範圍，將請衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）協助評估。

有媒體詢問，為何不開放全民施打第4劑疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，第4劑接種與否，每個專家都有不同見解，目前多數國家都只開放65歲以上長者施打，美國則是開放50歲以上族群及18歲以上免疫不全者施打，並未全面開放，未來如有次世代疫苗問世，可能開放符合資格的民眾接種。

莊人祥指出，目前疫苗量相當充足，年底前還能再下訂1000萬劑莫德納疫苗，強調疫苗數量不是主要評估。

至於次世代疫苗今年底是否有機會接種，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，有多國疫苗廠正在著手研發次世代疫苗，速度有快有慢，也有些會發布試驗報告，指揮中心會持續監測藥廠是否向藥政主管機關提出完整資料、審查以及是否獲世界衛生組織（WHO）認可。

周志浩說，一旦有疫苗獲國際認可就會盡快引進，但由於疫苗時程變數多，沒一家藥廠能夠精準預測時程，未來如有次世代疫苗問世，一定會在最快時間取得；王必勝也指出，次世代疫苗進度不是操之在台灣手上，只要能夠購買就會積極辦理。

根據指揮中心統計，7月16日、17日全台共接種2萬9014劑COVID-19疫苗，累計接種5886萬7766劑，人口涵蓋率第1劑91.5%、第2劑85.5%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率70.9%。（編輯：陳清芳）1110718