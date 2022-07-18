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7/18本土1萬7549例 增48死、86例中重症

2022/7/18 13:55（7/18 15:15 更新）
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圖為台北市大同區中午用餐時間民眾排隊買午餐，人人臉上戴好口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）指揮中心公布，今天新增1萬7549例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症86例，其中48人死亡，是5月25日以來新低；另境外移入增454例。（編輯：卞金峰）1110718

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增18,003例COVID-19確定病例，分別為17,549例本土個案及454例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,549例本土病例，為8,283例男性、9,263例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（2,975例）、臺中市（2,236例）、桃園市（1,903例）、高雄市（1,883例）、臺北市（1,613例）、臺南市（1,327例）、彰化縣（883例）、新竹縣（543例）、屏東縣（518例）、苗栗縣（481例）、雲林縣（467例）、宜蘭縣（409例）、新竹市（400例）、嘉義縣（345例）、南投縣（344例）、花蓮縣（304例）、基隆市（235例）、嘉義市（231例）、臺東縣（214例）、金門縣（109例）、澎湖縣（105例）、連江縣（24例）。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為24例男性、24例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、47例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年4月24日至7月15日，死亡日期介於4月30日至7月15日。

指揮中心說明，今日新增454例境外移入個案中，為267例男性、187例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（10例），美國（9例），泰國及新加坡（各7例），印尼（5例），日本及阿拉伯聯合大公國（各4例），德國、澳大利亞及土耳其（各3例），韓國、加拿大、菲律賓及荷蘭（各2例），香港及馬來西亞（各1例），另389例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至7月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,262,510例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,972,996例排除），其中4,282,777例確診，分別為16,768例境外移入、4,265,955例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,224例COVID-19死亡病例，其中8,209例本土，個案居住縣市分布為新北市1,868例、臺北市982例、臺中市794例、高雄市750例、桃園市626例、臺南市608例、彰化縣464例、屏東縣339例、雲林縣239例、南投縣232例、基隆市196例、苗栗縣169例、宜蘭縣及嘉義縣各166例、花蓮縣139例、嘉義市132例、新竹縣128例、臺東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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