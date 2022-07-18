更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元開放登記 抽籤資格、領用方式一次看

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒
國際

旅法藏人疑遭中國老闆殺害 巴黎街頭爆發抗中情緒

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包2/271
首頁 / 生活

陳宗彥：階段性任務完成 卸任防疫副指揮官

2022/7/18 14:25（7/18 14:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（右）18日卸任。圖為去年3月時任指揮中心指揮官陳時中（左）與陳宗彥在疫情記者會交談。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心副指揮官陳宗彥（右）18日卸任。圖為去年3月時任指揮中心指揮官陳時中（左）與陳宗彥在疫情記者會交談。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北18日電）中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天宣布「完成階段性任務」，正式卸任。回想過去3年，最令他印象的是累趴的同仁、口罩也遮不住的黑眼圈，讓國際看見台灣的防疫奇蹟。

衛生福利部長陳時中今天卸任部長一職，下午也卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，交棒給衛福部次長王必勝。

內政部次長、指揮中心副指揮官陳宗彥在臉書發文，宣布完成階段性任務，已正式卸下副指揮官一職，心中只有感謝。

陳宗彥指出，回顧疫情發生之初，台灣從未面臨過如此大規模、全面性的長期抗疫經驗，除了醫療專業外，內政部也負責建立起從國境海空到街頭巷尾的圍堵防線，他從一開始對病毒一知半解，到現在可以明確掌握，真心感受到過去3年對於疫情防控帶來的貢獻。

陳宗彥說，指揮中心是為了解決問題、互通訊息而建立起的平台，確保政府能即時調度資源、掌握資訊、修正檢討的基礎，這些走過的路，讓政府在面對未來的抗疫挑戰時仍有信心謹慎前行。

他原想一一列舉這段期間的重要大事，但令他印象最深刻的卻是同仁累趴在桌子、沙發上，歪七扭八的睡姿，口罩也遮不住的疲憊與黑眼圈，還有被誤解時默默擦去淚水、轉身抱起一堆資料繼續埋頭工作的身影，三餐更是隨便吃幾口便當就開始工作，等到看完報表麵都糊了，「這些不叫辛苦，叫心甘情願」。

陳宗彥說，指揮中心深知國家社會面對危險病毒的恐慌和未知，會轉變成質疑與不安，因此從口罩到國家隊、從疫苗到藥品、從邊境到巷弄、從集中檢疫場所到防疫旅館、從圍堵到共存，每個階段都是艱鉅挑戰，也沒有前例可循，但只要資訊透明一點、措施再早一點，就能幫助更多人。

陳宗彥表示，由於台灣和中國距離近、交流頻繁，2019年疫情爆發之初，台灣是被評估將會是受害最深的國家，但台灣沒被擊倒，不僅能自保，還能協助他國，讓國際看見台灣的奇蹟。

陳宗彥說，在民主的機制抗疫，除了要圍堵疫情又要干擾最少，要就醫方便也要讓婦幼長輩優先，期間還經歷學生大考、防疫保單等爭議，所幸台灣有公民素質高的民眾、專業團隊、醫護、警消、基層民政人員等人員，才能守住台灣，感謝一路以來的夥伴和同仁，直呼「你們真的是台灣的英雄」。

他強調，卸下副指揮官的工作並非退出防疫工作，而是完成穩定平台與協力模式的階段性任務，未來他仍會是防疫團隊的一分子。（編輯：管中維）1110718

延伸閱讀
薛瑞元接衛福部長曾嚇到失眠 自曝3條件重拾自信薛瑞元接衛福部長 擁醫師、律師雙身分成亮點早上才知要接指揮官 王必勝平常心將全力以赴
陳宗彥
內政部拓展警政外交 邀駐台使節觀看反恐演練陳家欽申請提前退休 陳宗彥證實內政部已收到
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
回顧防疫900天 陳時中：沒累死三軍只累壞一鈞