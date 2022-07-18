回顧防疫900天 陳時中：沒累死三軍只累壞一鈞

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衛福部長陳時中（左）18日正式卸任，回顧疫情指揮中心逾900天抗疫，笑稱「沒有累死三軍，但有累壞一鈞」，感謝醫療應變組副組長羅一鈞（右）的付出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北18日電）衛生福利部長陳時中今天正式卸任部長一職，坦言離開共同抗疫超過900天的團隊，心情百感交集，但自認防疫有分寸，也笑稱他在領導上絕對沒有累死三軍，只有「累壞一鈞」。

陳時中日前請辭，代表民進黨參選台北市長，衛福部今天舉行部長交接典禮，由衛福部次長薛瑞元接任部長。

陳時中會前接受媒體聯訪時坦言，今天的心情百感交集，想法也「一日數變」，昨天曾和太太開玩笑地說， 「不要準備手帕，因為我想忍住不流淚」，但想了想又請同仁幫忙準備手帕，「怕我忍不住」。

陳時中指出，歷經2年多努力，中央流行疫情指揮中心不僅整體工作架構都成熟、執行效率也高，讓他感到安心，疫情期間大家一起經歷各種波折，除了要對多變的疫情及時反應，面對口水與謠言也要盡量平息。

他在交接典禮中回顧指揮中心團隊一起走過910天防疫路，整體COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大致分為幾個重點時刻，首先是2020年初武漢封城到4月13日敦睦艦隊，同年6月期間又展開邊境管制，去年4月多發生Delta疫情延燒至5月初，今年又轉變為Omicron變異株疫情；面對不同疫情、不同播傳狀況，各界意見都不同，但指揮中心持續在專家學者協助下擬定應對，防疫政策的「分寸」拿捏相對地正確。

陳時中說，在防疫思維上已一體成型，大家也認為他在領導上沒什麼問題，他鄭重澄清，他絕對「沒有累死三軍，但有累壞一鈞」，也就是指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，儘管每天事很多、開會開到很晚，羅一鈞也沒抱怨很多，立即反應。

對於總統蔡英文表示未來開放國境要訂定時程，陳時中說，如此一來就要分層次進行討論，才能訂定時間表，指揮中心正在蒐集各部會意見，未來再請指揮中心、指揮官做定調。

如今宣布參選台北市長，面對各界批評，陳時中說，「知人善任」、「待人以誠」是他執行團隊、政務甚至未來若擔任市長執行業務時的原則，希望找到好的人一起合作，讓團隊一體成型，才能其利斷金。（編輯：管中維）1110718