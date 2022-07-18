陳時中卸任衛福部長 致詞不忘拜票

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衛福部長陳時中18日正式卸任部長一職，上午出席交接典禮致詞，一開口就以「請大家惠賜一票」先拜票，希望轉換跑道後的新使命也能使命必達。中央社記者王飛華攝 111年7月18日

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（中央社記者張茗喧台北18日電）衛福部長陳時中今天在交接典禮中，致詞一開口就以「請大家惠賜一票」先拜票，希望轉換跑道後的新使命也能使命必達，同時細數任內健保及食安領域等政績，盼持續做對的事。

陳時中日前宣布宣布代表民進黨參選台北市長，並請辭衛福部長一職，由次長薛瑞元接任，今天正式舉辦交接典禮。

陳時中上台致詞時，開口第一句就是「請大家惠賜一票」，笑稱他轉換跑道也轉換心情，新的使命必須使命必達，就如同他5年多前接任衛福部長的態度一樣，當時他曾說寧願戰死沙場，也不願抑鬱以終，展現他擔任政務官就是要使命必達，不會因任務或困難而閃躲，要做對的、正確的事，充分展現「有政府，會做事」。

陳時中說，他在5年多的部長任期期間，不只帶領團隊拚防疫，也制定8部法律、修正90部法律及332條法規，涉及900多條法規修正何其困難，不但要仰賴同仁的專業，也要和立委持續溝通，唯有成就專業才能獲得立委肯定。

他也對衛福部轄下署司長表達歉意，坦言「和我做事壓力很大」，但他強調自己一向以誠相待，以最大誠意和主管、同仁溝通。

陳時中並細數任內完成的重大任務。他說，在社家署方面，他們持續優化老福機構、身障團體福利並解決少子化問題；健保署方面推行部分負擔調整、修訂費率並訂定6年改革計畫，和社保司一起發揮健保工具的能力，讓每一分錢都發揮最大效率。

他指出，在國健署部分，除了推動4癌篩檢，也實施低劑量電腦斷層（LDCT）的肺癌篩檢試辦計畫，今年也提出500多億元的保健計畫，希望和健保的錢合而為一，把健康照護做更好，更自曝他「到目前為止戒菸成功」，正在努力配合國健署腰圍90的瘦腰計畫。

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食藥署更是相當辛苦，陳時中說，從他上任後先遇到冠脂妥偽藥事件，到後來各種食品爭議，都凸顯食藥署署長吳秀梅的韌性，不然依以往經驗，每次食安事件就要換一名署長、2次事件就要換一名部長，他們一開始討論日本食品進口雖然失敗，但後來無論在美日牛肉、福島食品等事件上都處理得很好，面對莫須有的攻擊，吳秀梅都一一承受住，很不容易。

最後，陳時中除了感謝同仁在防疫、修法上的努力，也笑稱「記得投我一票」。（編輯：管中維）1110718