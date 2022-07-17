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陳時中自爆聯考不順曾辦綠卡 決定根留台灣主動放棄

2022/7/17 14:21
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨台北市長被提名人陳時中在出版的新書中透露，學生時期聯考不順，加上台灣退出聯合國，當時很多親戚住在美國，所以申請了綠卡。陳時中今天說，學校畢業後，覺得應該根留台灣，沒有繼續再辦綠卡。

民進黨今天召開全代會，2022年各縣市長被提名人首度同台造勢，民進黨主席蔡英文被問到對年底選舉有沒有信心時，當場比出大拇指。

甫加入民進黨的前副總統陳建仁，今天首度以民進黨員身份參與全代會；但副總統賴清德因為日前到東京參加日本前首相安倍晉三葬禮，尚在「3+4」自主管理階段，無法親自出席民進黨全代會。

陳時中今天出席民進黨全代會前受訪指出，台灣退出聯合國時曾有出國潮，當時家裡很多親戚在美國，他也申請，但學校畢業後，他決定根在台灣就留在台灣，所以「放棄、沒有繼續再辦了」。

此外，有關雙城論壇是否應該要辦的問題，陳時中說，任何的論壇要看價值是否存在，如果價值存在就要辦，如果沒有價值或沒有效果，就不用辦了。但當被問及會不會講出「兩岸一家親」的話，陳時中說，他還是積極尋求雙方站在自由民主平等互惠的價值下，合作的可能。

陳建仁在全代會前被媒體問到，是否與賴清德有心結，陳建仁僅以「謝謝」帶過。

賴清德子弟兵、立委林俊憲會前受訪時被媒體問及，陳建仁和賴清德是否「王不見王」；林俊憲說，賴清德從日本回來後，正在「3+4」自主管理階段，不是什麼王不見王，沒有這種事情。

外界解讀這次中常委改選與賴清德問鼎2024大位有關，林俊憲強調，盡量努力爭取黨代表的支持，全代會民進黨各系統都會盡全力，當然會很競爭，因為關係到各系統黨內運作的實力，希望爭取席次的最大化。

林俊憲表示，民進黨基本上還是合議制，所以團結最重要，還是要爭取絕大部分黨內同志的支持，很難說少數一、兩個席次就可以決定什麼事情。

至於賴清德是否準備好直攻2024，屏東縣長潘孟安受訪表示，「我不知道，你要問他」。（編輯：林淑媛）1110717

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