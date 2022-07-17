林佳龍：若當新北市長 第一件事公布恩恩案資料

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨新北市長被提名人林佳龍今天說，恩恩案確有行政疏失，如果他能擔任新北市長，第一件想做的事情，就是公布恩恩事件新北市政府包括錄音檔案等所有資料。

林佳龍今天出席民進黨全代會前受訪指出，新北市長侯友宜的民調高，但新北市民的光榮感在六都是偏低的，這些年來，新北市的國際化程度不足；他在基層聽到民眾心聲，希望新北市升格後能「升級」，能真正成為名實相符的直轄市。

林佳龍說，他提出「新北大翻新」，大翻新就是結構轉型，交通大順暢、產業大振興、社福大溫暖，也是智慧城市大未來。

對於侯市府處理「恩恩案」，林佳龍強調，誠實是上策，民眾都在看政治人物是否願意面對重大事件，每天要處理這麼多政務，有時會有疏失不足、就坦然面對，有疏失就承認、檢討改進。

林佳龍也說，最近公布的資料顯示確有行政疏失，這也是恩恩爸鍥而不捨的原因，查到很多新北市府未主動提供、甚至到現在都還沒公開的資料；他表示，如果能擔任新北市長，第一件想做的事情，就是公布恩恩事件新北市政府所有的資料，包括錄音檔案等。

民進黨台中市長被提名人蔡其昌今天受訪時說，他與新北市長被提名人林佳龍的擁抱，沒有所謂的和解問題，他在林佳龍擔任台中市長任內，配合得很好，雖有競爭但有更大的合作，兩人不是處於競爭的關係。

蔡其昌表示，昨天（新書發表會）的擁抱沒有和解的味道，兩人有一段時間沒見面、互相加油，因為彼此選區都是要逆轉勝的地方，有相同的奮鬥目標。

蔡其昌說，成年人他最常抱是太太，與林佳龍是兄弟之間的感情，與太太則有愛情的因素；媒體追問愛抱誰，蔡其昌說，「我當然愛抱我太太，這問題挖坑給我跳」。（編輯：林克倫）1110717