恩恩爸批未獨創送醫SOP說法瞎扯 新北市表尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）「恩恩」爸今天指出，新北市政府送醫政策的說法不一，讓消防基層背黑鍋，宣稱沒獨創SOP（標準作業流程）是超級瞎扯。新北市衛生局表示，尊重「恩恩」爸的發言。

中央流行疫情指揮中心昨天公布「恩恩」案調查報告，點出新北市府2大疑點，將再要求說明。首先是新北市政府清楚中央「有生命危險就應直接派救護車」的指引，但119接獲求救訊息時，仍聯繫衛生局徵求同意；其次是衛生局稱人員均在勤，電話卻都轉語音。

「恩恩」爸今天接受媒體聯訪表示，市府對送醫政策的說法前後不一，消防局曾說要先經衛生局同意才派車；錄音檔與譯文也呈現消防局基層說「不能派車，否則會被罵」，現在衛生局卻說不須經其同意，是要把責任推卸給新北市消防局辛苦的基層嗎？

「恩恩」爸指出，送醫的指引是緊急狀況時同步出車，他不懂消防局在接獲報案後卻不出車，究竟在空等什麼；衛生局的說法前後矛盾不一致，是要讓消防局值班基層背黑鍋嗎？衛生局宣稱沒有獨創SOP，是超級瞎扯。

「恩恩」爸說，新北市宣稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫超前部署，市府機關間卻有5通電話找不到人，他也打3通無法聯繫，衛生局針對失聯過程不該解釋清楚嗎？所謂專線是電話拿起來就要有人接，很明顯就是沒有專線電話。

民進黨新北市長參選人林佳龍的競總發言人何博文、李坤城今天開記者會表示，疫情指揮中心昨天已指出新北市府對此案有缺失，且內部根本沒有專線可處理緊急事件。衛生局竟還把責任推給基層消防員，如此重創基層消防員的士氣，更是二次傷害家屬。

李坤城說，光是中央疫情指揮中心所指出的疑點，就足以使侯友宜及新北市政府衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清應該向「恩恩」爸及社會大眾道歉，但竟然都無絲毫愧疚下台負責，他相信市民眼睛雪亮，會知道侯友宜原來如此冷血。

對此，侯友宜上午接受媒體聯訪時指出，新北市疫情是重中之重，誠懇地看待指揮中心對新北調查報告的意見；面對外界聲音，也都正向看待，並感同身受第一線同仁執勤得辛苦拚命、認真努力，若大家有任何意見，第一線夥伴們會懇切回應。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，第一時間已回應中央疫情指揮中心對於調查報告的意見與疑問，目前尚未接到函文，待收到後將專函說明並回覆疑點；另外，尊重「恩恩」爸的發言，所有相關資料及報告都會交由監察院等調查。（編輯：戴光育）1110715