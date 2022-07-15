恩恩案2大疑點進度 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北15日電）中央流行疫情指揮中心昨天公布恩恩案調查報告，點出新北市府2大疑點，將要求補充說明。有關最新進度及國內疫情，指揮中心發言人莊人祥今天下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，昨天新增2萬7597例本土病例，231例中重症個案中有89人死亡。

因應各區空床率都偏高，指揮中心昨天宣布，將調降500床以上急救責任醫院專責病床開設率，台北區、東區下修至5%，其餘地區下修至10%，預估未來一週內專責病房將降至1萬床以下。

指揮中心自昨天起開放台灣民眾、持居留證者以及轉機者登機前免附PCR檢驗報告，外界擔心國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒恐成隱憂。

莊人祥表示，3類民眾登機前雖免附PCR報告，但入境後仍要進行深喉唾液採檢及3天居家檢疫，依然可以偵測到境外移入病例。他並表示，國內4月以來已有許多染疫個案具自然保護力，加上許多人開始接種第3、4劑疫苗，免疫力可望維持到8月中，才可能出現BA.4、BA.5疫情，但會努力把疫情降到最低。

今年4月間，新北市中和區一名2歲孩童恩恩染疫死亡，救護過程中究竟哪裡延誤，引發關注。

莊人祥昨天公布恩恩案調查報告並指出2大疑點，首先是新北市政府清楚中央「有生命危險就應直接派救護車」的指引，但119接獲求救訊息時，仍聯繫衛生局徵求同意；其次是衛生局稱人員均在勤，電話卻都轉語音，將再要求說明。

根據指揮中心統計，今年1月至7月13日，本土輕症、無症狀個案累計411萬2976例、占99.55%，中症累計1萬482例、占0.25%，重症累計8205例、占0.2%，其中死亡累計7064人。（編輯：管中維）1110715