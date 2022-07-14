恩恩案調查報告出爐 新北否認有「衛生局評估才可派救護車」規範

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指揮中心14日公布恩恩案調查報告2大疑點，分別是119明知有生命危險仍聯繫衛生局徵求同意，及衛生局稱人員在勤，電話都轉語音。圖為新北市消防局。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北14日電）指揮中心今天公布恩恩案調查報告2大疑點，首先是新北市府明知有生命危險應派救護車，但119仍聯繫衛生局徵求同意；其次是衛生局稱人員均在勤，電話卻都轉語音，將再要求說明。

新北市中和區2歲童恩恩染疫死亡，恩恩父親尋找救護過程真相，中央流行疫情指揮中心7月初收到新北市政府提出的恩恩事件正式報告，指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中公布調查報告重點。

莊人祥表示，新北市政府7月4日第一次回函指出，送醫規範均依照中央去年與今年初的指引辦理，而新北市消防局局長黃德清、新北市市長侯友宜則分別於6月10日記者會、6月21日活動受訪時稱，新北市府均依照中央指引的做法辦理，也就是新北市政府完全了解中央「有生命危險就應直接派救護車」的指引。

他說，指揮中心7月6日再次發文追問，新北市政府於7月12日第二次回函時，首度以書面正式否認新北市府有「須由衛生局評估同意才可派遣救護車」的規範，既然新北市府無此規定，也清楚中央指引規定，新北市消防局119為何在接到這次緊急狀況求救時，仍然多次聯繫衛生局徵求其同意，明顯矛盾且不合常理，這部分會再發文請新北市說明。

新北市政府另說明4月14日當天的通話量能，中和區衛生所所有相關業務電話線路共16線，當天下午5時至7時通話量為91通；新北市衛生局方面，業務電話線路共30線，當天下午5時到7時通話量為695通。

莊人祥指出，新北市是這波疫情確診數最多的縣市，4月14日下午5時30分至6時30分之間，家屬與消防局多次無法撥通衛生局、中和區衛生所電話，可見衛生局與消防局間並沒有聯繫專線的配套措施。

除此之外，莊人祥也表示，個案家曾稱電話撥入時並沒有提供語音留言的管道，消防局當天直接致電衛生所時確實也只有語音應答，以語音說明：「區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電」，但新北市回函表示這段期間衛生局疾管科、其他科室支援及防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，卻因語音應答造成民眾認定無人上班，恐有誤導疑慮，這個時段實質負責專線的服務人員數量也不明，會請新北市府再補充說明。

莊人祥強調，由於監察院已對此案啟動調查，並來函索取資料，指揮中心會將新北市的2次回函及指揮中心的意見提供監察院調查參考；另因本案為社會矚目事件，未來也會將指揮中心與新北市政府2次往返函文一併公布，以昭公信。（編輯：陳政偉）1110714