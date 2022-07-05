恩恩爸赴監院接受約詢 盼3線並進釐清真相

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（中央社記者賴于榛台北5日電）「恩恩」爸爸今天赴監察院接受約詢，他受訪時表示，目前有3條線在持續調查盼釐清事件真相，包含中央流行疫情指揮中心以及監委調查，義務律師也正協助提出國賠的相關程序。

中和區男童「恩恩」案持續延燒，民進黨新北市議員張志豪、何博文6月9日曾到監察院陳情，請監委立案調查，新北市府在此案是否有行政疏失；恩恩爸爸今天以當事人身分接受監委約詢。

恩恩爸爸在約詢前接受媒體訪問指出，謝謝監委啟動調查，他會將手中有的證據，包含已經蒐集完畢的1922橫向通聯紀錄等都提供給監委。

新北市衛生局昨天提交相關調查報告給中央流行疫情指揮中心，恩恩爸爸說，目前沒有收到新北昨天遞交給中央的資料內容，但若獲得相關資料，就能與他手邊資料交互比對。

恩恩爸爸日前曾說，將提出新台幣1元的國家賠償請求，讓司法找到真相。他今天表示，國賠與監委的調查方向不同，算是兩條平行線，目前義務律師正在協助相關程序，提出國賠的時間點還未確定。

為尋求「恩恩」案真相，目前除了疫情指揮中心調查中、監委也啟動約詢程序，另外就是恩恩爸爸即將提出的國賠。恩恩爸爸說，他只是平凡人，因為有大家的幫助才能走到這一步，現在有3條平行線協助調查，相信後面會有一些調查報告，讓事件真相再進一步釐清。（編輯：林興盟）1110705