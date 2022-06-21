恩恩案錄音曝光 消防局轉告病童出現紫斑 衛生局回覆要等待

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北21日電）確診過世病童「恩恩」送醫報案與錄音檔今天曝光；消防局第一次聯繫雙和醫院無法送醫、無法聯繫中和衛生所；並告知衛生局病童嗜睡、嘔吐、發紫斑等狀況，家屬盼急送醫。

鏡週刊今天刊登「恩恩」送醫案件，家屬向新北市政府消防局報案、消防局聯繫中和衛生所、消防局聯繫新北市府衛生局、消防局派遣救護車出勤等，對話錄音檔與譯文，聲音經過變音處理與消除部分個資。

在「恩恩」的媽媽與消防局119勤務中心的對話中，恩媽以哽咽、急促、啜泣聲音，陳述自己與兩個孩子自行前往醫院的PCR篩檢狀況，目前孩子感覺意識狀況不佳，且打給1922可通話，但中和衛生所電話打不通。

恩媽第二次與消防局通話時，消防局告知中和衛生所打不通，恩媽陳述「可是我兒子現在他全身發紫斑，然後吐」，也有嗜睡情形；消防局反覆確認病童狀況。

在恩媽第三次與消防局聯絡時，詢問「你剛剛有…有說派車出，我想請問小朋友現在眼睛上吊（哽咽），然後…」；消防局確認報案身分與地址後，轉給護理師處置。

依據鏡週刊報導的時間點，新北消防局打給新北衛生局通話時間開始為4月14日晚上6時25分，經過對話之後，衛生局人員詢問，「什麼樣狀況不太好？」消防員告知，家屬是說小孩子好像有紫斑吧，就是身體皮膚有點紫斑。

衛生局回應，會轉告並問問病床，並向消防員說：「現在病院足滿欸（台語），如果（家屬）有再進線的話，就請她稍等吧。」

衛生局後來與消防局再次聯繫，安排好確診住院病床，通知消防出勤。（編輯：李錫璋）1110621