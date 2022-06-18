恩恩爸質疑消防找不到衛生局 新北提多種可能性

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）政論節目主持人周玉蔻昨晚公布新北消防局和雙和醫院橫向連繫電話錄音，「恩恩」爸爸說，這打臉衛生局不是不接電話，根本是找不到人。衛生局今天說，沒唱空城計，沒不接電話。

周玉蔻17日深夜在政論節目，公布恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午，消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲和5歲小孩都確診，兩名小孩發燒，但中和衛生所和衛生局都連絡不上，是否可以先幫她們。雙和醫院回說，要找感控（感染控制），確診者要有床位後再送過去醫院。

恩恩爸爸也在節目中視訊連線表示，這打臉衛生局長陳潤秋和副局長高淑真所說明「同仁很忙」，衛生局沒有不接電話；恩恩爸認為，是根本找不到衛生局的人，也證明根本沒有專線。

衛生局發言人高詩琪下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明表示，當時衛生單位每天電話量暴增，防疫人員都在工作崗位協助每通來電民眾的需求，絕對沒有外界指稱唱空城計，也沒有不接電話。

至於到底是新北消防局打不進去衛生所，還是打進去沒人接；衛生局說，4月14日衛生局、中和衛生所相關業務人員都在當班；至於電話打不進，有可能是總機接往分機時，若分機佔線會自動跳轉其他分機，也有可能跳轉到非業務單位無人接聽，也會因工作人員還在電話線上，而打不進無法接聽。

恩恩爸指稱消防局與衛生局沒有專線電話，衛生局表示，依照中央疫情指揮中心指引，配合執行各項防疫工作與防疫各單位橫向聯繫需求，衛生局有設置防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼，多線電話提供立即聯繫管道。

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消防局秘書林世明表示，恩恩送醫當天晚間6時22分接獲報案後，立即聯繫衛生福利部雙和醫院；雙和醫院表示無法收治，要聯絡感控（感染控制）；接著消防局就聯繫上衛生局，由衛生局聯絡感控，安排專責病床收治，這是一連串持續聯繫過程。

市長侯友宜上午參加新店陽光運動公園遊戲場完工啟用時，被問到同樣問題時表示，相關資料與錄音檔已交給司法單位，讓公正的司法單位釐清事實，還原證明消防同仁的清白與尊嚴。（編輯：方沛清）1110618