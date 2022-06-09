陳時中：1922專線不具公權力 為委外經營

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指揮中心指揮官陳時中9日說明1922專線不具公權力，是委外經營的疫情通報跟諮詢服務中心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北9日電）「恩恩」爸爸控1922專線涉延誤轉送，國民黨立法院黨團指恐涉行政及法律責任。指揮中心指揮官陳時中今天表示，1922專線不具公權力，是委外經營的疫情通報跟諮詢服務中心。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長吳怡玎、鄭正鈐今天在立法院召開「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理，蔡政府出來講清楚、說明白」記者會，批評1922毫無作為，指揮中心不只要檢討，恐涉及行政及法律責任。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中指出，每個制度設計都有其目的和局限性，1922專線是疫情通報和諮詢服務中心，成立於民國93年。

陳時中表示，1922專線委託民間經營，不具有公權力，主要是疫情通報和諮詢服務，經招標由民間承辦，給予一定訓練外，疾管署會提供回答指引，電腦資料庫中也會有些範例。

陳時中說，但如果屬於不同單位例如金管會、勞動部等，就會轉給單位平台回應，如果一時間都無法回應的就先錄音，約24小時內回電。

陳時中也說，招標文件中寫的很清楚，就是疫情通報及諮詢服務中心、委託民間經營，樂於對每樣制度檢討，有精進空間，一步一步做更好，但責任就是疫情通報跟諮詢服務中心。（編輯：陳政偉）1110609