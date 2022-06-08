網友稱變造錄音給恩爸 新北消防勤務主任告加重誹謗

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新北市政府消防局勤務中心主任李宇松（中）8日向檢方遞狀，控告張姓網友在網路散布他變造提供給恩爸的錄音檔，涉嫌加重誹謗。他表示，會要求檢方鑑定是否變造，以還原事實與清白。中央社記者黃旭昇新北攝 111年6月8日

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府消防局勤務中心主任李宇松今天向檢方遞狀，控告張姓網友在網路散布他變造提供給恩爸的錄音檔，涉嫌加重誹謗；他並提供錄音檔給檢方要求鑑定，由司法釐清還他清白。

新北地檢署表示，新北市政府消防局李姓主任於今天上午遞狀提告張姓被告涉嫌誹謗乙案，因屬社會矚目案件，已指分予檢肅黑金組檢察官辦理。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。恩恩爸爸為尋求遲遲等不到救護車的真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

消防局勤務中心主任今天接受聯訪說，張姓網友在網路貼文故意扭取事實，宣稱消防局在恩爸前往消防局聆聽錄音檔時，「網內互打、假報案、製造亂象、假裝有火警營造凌亂，還有2件演戲給恩恩爸爸聽的假案件」，這些是要呈現話務進線、災害受理、救災派遣的情形，並非要圓謊。

李宇松今天上午在律師羅盛德陪同下，至新北地檢署遞狀，他說，張姓網友提到有造假、切割錄音檔、為圓謊而變造錄音的文章，因他就是當天引導恩爸到119勤務中心的當事人，也是貼文所指稱的長官，被指稱要圓謊非事實，故提告並提供錄音檔證據給公正第三者，同時要求檢方鑑定是否變造，以還原事實與清白。

他表示，近日的紛擾與有心人士操作輿論，已打擊防疫人員的士氣，影響他個人及消防局的信譽，只能訴求司法調查還原真相。張姓網友為前消防隊員，非常清楚消防局勤務內部作業，刻意誤導社會大眾，並引起眾多留言與社會大眾謾罵，讓他聲譽嚴重受損，除抗議也提告。

李宇松說，恩恩爸爸與消防局聯繫時主動提及希望瞭解勤務中心作業流程，因此，呈現讓恩爸瞭解疫情當下的忙碌狀況，他也向恩恩爸爸說明，處理恩恩送醫時的話務量多達190通，比當天恩爸在119時所瞭解的狀況更忙碌。

媒體詢問，沒有充分告知恩恩爸爸此「模擬情境」的狀況，是否溝通有落差，李宇松說，「對恩恩爸爸的誤解，我比較不好意思」。

他說，有部分話務為消防局疫情派遣中心撥入勤務中心的測試電話，但不影響受理外部報案；當時的想法也很單純，希望讓恩爸瞭解疫情緊張下，第一線同仁都是兢兢業業忙碌值勤。

對網友質疑值勤人員故意放大聲音通話，營造假象，李宇松說，有時候，119環境太吵，本來就會以比較大聲語氣讓旁邊的人告知報案內容。

媒體提問，有民代質疑市府只提供5通報案電話紀錄譯文給恩恩爸爸，少了3通；李宇松說，恩爸第一次到市府領取資料時有提到希望獲得3通由119撥給報案恩恩媽媽的錄音，隔了兩天，已提供寄送譯文給恩爸。

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至於為什麼要用模擬，為何不直接放報案當天的影片給恩爸看就好；消防局表示，勤務中心有錄音但並沒有錄影。這次控告提給地檢署的音檔，是張姓網友所稱「變造錄音」檔案，也是提供給恩爸聆聽的檔案，並不包括119打給衛生局、119打給雙和醫院的聲音檔。

張姓網友今天在臉書Facebook貼文，「新北市作秀局！昨晚熬夜了吧？我睡很好喔！」也有網友回應，希望張姓網友加油，真相正義，社會的公義有賴於他。（編輯：李錫璋）1110608