1922專線無調度119權限 陳時中允檢討緊急SOP

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北8日電）「恩恩」爸爸今天控1922專線花143分鐘案件才轉送涉延誤。疫情指揮中心回應「1922專線無調度119權限」；指揮官陳時中也說將檢討SOP來因應緊急狀況，1922也許可通報或緊急調配。

感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝童「恩恩」的爸爸尋求向新北消防局求救「消失81分鐘」的真相。他今天在臉書說，從當天傍晚5時38分打第1通電話至1922求救，卻到晚間8時44分時，1922才將案件轉送到北區管制中心，前後花了143分鐘，案件轉送涉送醫延誤。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，第一時間已經說明過，1922專線是在收派案過程中，民眾若有疑問，1922專線會回答或轉給相關單位回答，至於時間長則是因立案追蹤。

陳時中說，當天1922專線處理約4萬多通電話，每個發生狀況的家人都很心急，希望處理更快一點；但既然他聽過錄音，很清楚那確實是緊急狀況，若第一線人員也如此認為，應會特別快速處理。

陳時中表示，未來會檢討1922專線的標準作業流程（SOP），對於不是純粹只有疫情說明時，可能在緊急狀況下，也可以擔負一些通報或緊急調配的責任，看怎麼做更迅速。

指揮中心稍早發布新聞稿指出，1922專線業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，惟無調度119或防疫計程車等權限。

指揮中心表示，民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續也會立案追蹤，以上相關流程也已向家屬說明。（編輯：張芷瑄）1110608